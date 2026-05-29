U. Católica conoció su suerte para los octavos de final de la Copa Libertadores. Si alcanzar cuartos, aparece un brasileño.

U. Católica conoció su suerte en los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras superar a Boca Juniors y clasificarse como puntero de su grupo, los cruzados se preparan para una nueva aventura.

La Franja se salvó de un rival brasileño, pero volverá a visitar Argentina para enfrentarse a Estudiantes de La Plata. El Pincha terminó segundo en el Grupo A con nueve puntos, detrás del invicto Flamengo con 16 unidades.

Ambos animarán un duelo poco visto a nivel internacional: en el historial, la UC y Estudiantes solo tienen dos enfrentamientos que ocurrieron en semifinales de la Copa Libertadores 1969. Fueron victorias argentinas.

En caso de superar los octavos de final, la UC sí podría toparse con un brasileño en su camino. Y es que si accede a los cuartos, enfrentaría al ganador de la llave entre Rosario Central y Corinthians.

Estudiantes de La Plata es el rival de la UC en octavos de final de la Copa Libertadores | Getty Images

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Estudiantes de La Plata es el rival de U. Católica en octavos de final de Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata viene de sumar nueve puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, con dos triunfos, tres empates y una derrota. Esa única caída se dio ante Flamengo en el Maracaná. Fue por 1-0.

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En su campaña hasta ahora, solo ganó de local, con victorias ante Independiente Medellín (1-0) y Cusco (2-1). En casa también empató con el Mengao (1-1). En Perú empató con Cusco (1-1) y en Colombia con Independiente Medellín (1-1).