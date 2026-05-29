Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

El camino de U. Católica en la Copa Libertadores: a quién podría enfrentar si avanza a cuartos de final

U. Católica conoció su suerte para los octavos de final de la Copa Libertadores. Si alcanzar cuartos, aparece un brasileño.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Así se ve el camino de la UC en Copa Libertadores
© PhotosportAsí se ve el camino de la UC en Copa Libertadores

U. Católica conoció su suerte en los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras superar a Boca Juniors y clasificarse como puntero de su grupo, los cruzados se preparan para una nueva aventura.

La Franja se salvó de un rival brasileño, pero volverá a visitar Argentina para enfrentarse a Estudiantes de La Plata. El Pincha terminó segundo en el Grupo A con nueve puntos, detrás del invicto Flamengo con 16 unidades.

Ambos animarán un duelo poco visto a nivel internacional: en el historial, la UC y Estudiantes solo tienen dos enfrentamientos que ocurrieron en semifinales de la Copa Libertadores 1969. Fueron victorias argentinas.

En caso de superar los octavos de final, la UC sí podría toparse con un brasileño en su camino. Y es que si accede a los cuartos, enfrentaría al ganador de la llave entre Rosario Central y Corinthians.

Estudiantes de La Plata es el rival de la UC en octavos de final de la Copa Libertadores | Getty Images

Estudiantes de La Plata es el rival de la UC en octavos de final de la Copa Libertadores | Getty Images

¡Destino Argentina! Universidad Católica y Coquimbo Unido tienen rivales en los 8vos de la Copa Libertadores 2026

ver también

¡Destino Argentina! Universidad Católica y Coquimbo Unido tienen rivales en los 8vos de la Copa Libertadores 2026

Estudiantes de La Plata es el rival de U. Católica en octavos de final de Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata viene de sumar nueve puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, con dos triunfos, tres empates y una derrota. Esa única caída se dio ante Flamengo en el Maracaná. Fue por 1-0.

Publicidad

En su campaña hasta ahora, solo ganó de local, con victorias ante Independiente Medellín (1-0) y Cusco (2-1). En casa también empató con el Mengao (1-1). En Perú empató con Cusco (1-1) y en Colombia con Independiente Medellín (1-1).

Lee también
Inglaterra en la Copa del Mundo 2026: análisis, cuotas y pronósticos
Apuestas Mundial 2026

Inglaterra en la Copa del Mundo 2026: análisis, cuotas y pronósticos

"A Vidal no le importó que fuera capitán, me ayudó con el vestuario"
Colo Colo

"A Vidal no le importó que fuera capitán, me ayudó con el vestuario"

La vez anterior que dos clubes chilenos fueron líderes en Libertadores
Universidad Católica

La vez anterior que dos clubes chilenos fueron líderes en Libertadores

La UC reacciona al sorteo para la fase final de la Copa Libertadores
Universidad Católica

La UC reacciona al sorteo para la fase final de la Copa Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo