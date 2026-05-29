Colo Colo va por un triunfo para mantener el liderato en el campeonato nacional.

Colo Colo junto a su main sponsor Jugabet tendrá un nuevo desafío esta semana visitando a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, por la fecha 14 de la Liga de Primera. El Cacique quiere mantener su buen momento y seguir estirando la ventaja que tiene en la parte alta de la tabla.

Los albos llegan como líder exclusivo del torneo con 30 puntos y buscará dar otro paso firme en el campeonato ante un rival que intentará hacerse fuerte de local.

En Jugabet puedes apostar al triunfo de los albos, que están pagando 1.99. Es decir que si juegas 10 mil pesos, cobras 19.900. El empate tiene fator de 3.69 y un triunfo local 4.13.

Colo Colo quiere ganarle a La Serena

¿Dónde ver Colo Colo vs. La Serena EN VIVO?

Colo Colo vs.Deportes La Serena juegan este sábado 30 de mayo, desde las 15:00 hrs. en el Estadio La Portada, por la fecha 14 de la Liga de Primera.

El partido entre Albos y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

ver también Colo Colo mira a su tercer arquero: el dolor de cabeza de Fernando Ortiz por Gabriel Maureira

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…

Colo Colo llega como puntero exclusivo con 30 unidades , seguido por Huachipato con 22.

llega como puntero exclusivo con , seguido por Huachipato con 22. El “Cacique” enfrentará a La Serena este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas .

este a las . La transmisión oficial estará a cargo de TNT Sports Premium y la plataforma HBO Max.

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