“No existe, que se vaya”: La primera reacción en Boca Juniors ante la posible salida de Carlos Palacios

La “Joya” dejó abierta la opción de emigrar a Colo Colo y en el planeta xeneize le abrieron hasta las ventanas para salir en este mercado.

Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Universidad Católica. El elenco xeneize perdió el gran objetivo del año, por lo que ahora debe disputar la Sudamericana ante O’Higgins.

Ante este complejo panorama, el elenco trasandino debe reformular el plantel y todo apunta a que se realizará una importante poda en el mercado de fichajes.

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Entre los apuntados ya se indica que Carlos Palacios podría dejar la institución y liberar un cupo de extranjeros. Lo que el propio jugador abordó sin pelos en la lengua.

“Tengo contrato con Boca, pero no sé que va a pasar conmigo. No sé si me quieren”, lanzó de entrada la “joya” al ser consultado sobre su futuro.

“Las puertas están abiertas para todo. Dije que en algún momento iba a volver a Colo Colo, y si se tiene que dar ahora, se dará. Sino, será más adelante”, agregó Palacios que este 2026 no ha podido jugar por una sinovitis crónica en su rodilla derecha.

El futuro de Carlos Palacios: ¿Vuelve a Colo Colo?

Como era de esperarse, las palabras de Carlos Palacios rápidamente se vitalizaron y generaron la opinión en Argentina.

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Palacios podría vivir sus últimos días en Boca Juniors

“Se tiene que quedar en el Duty Free, siempre está ahí y lo agarran para hablar. ¿Quiere volver a Colo Colo? Cómo va a hacer eso”, lanzó el polémico Gustav Salvestrini.

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“El Colo Colo al lado de Boca es el Watford de Inglaterra. No existe. Lo tacho para que se vaya. Se pusieron casi 5 palos. Yo lo vendo sí o sí, por mínimo 3 palos”, enfatizó el comunicador en Picado TV. Por lo que ahora hasta la prensa trasandina ya le suelta la mano a la “joya” y podría acercarse a una segunda etapa en el Cacique.

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En resumen:

El delantero Carlos Palacios abrió la puerta a un posible regreso a Colo Colo.

La eliminación de Boca Juniors de Copa Libertadores obliga al club a disputar la Sudamericana.

El comunicador Gustav Salvestrini sugirió vender al futbolista por al menos 3 millones de dólares.