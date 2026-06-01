El actual técnico de Querétaro fue consultado por la posibilidad de dirigir a Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica.

Esteban González cerró un destacado 2025 al mando de Coquimbo Unido, logrando el título del Campeonato Nacional tras una campaña que llamó la atención fuera de Chile. Su éxito en la banca pirata despertó el interés de clubes extranjeros y terminó dando el salto al fútbol mexicano para dirigir a Querétaro.

En su primera temporada en tierras aztecas, el entrenador chileno tuvo un comienzo complicado, aunque con el correr de las jornadas logró mejorar el rendimiento del equipo.

Actualmente, su escuadra se ubica en el undécimo lugar de la tabla de posiciones y estuvo muy cerca de la liguilla.

¿González volverá a Chile?

En ese contexto, González conversó con El Mercurio sobre su presente en México, aunque también se refirió a una eventual vuelta al fútbol chileno en el futuro.

Sobre si consideraría volver en caso de que alguno de los tres grandes (Colo Colo, U de Chile y U Católica) lo llame, el DT señaló: “Tomo como un halago que nos mencionen, pero cuando te quieren te van a buscar”.

. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

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“Que suene tu nombre (en un grande) es atractivo, pero tengo respeto porque ahí hay entrenadores y no hablo en esos casos. Si en algún momento se da, será sin forzar la jugada como digo yo, se dará solo“.

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Asimismo, acerca de ser uno de los pocos DT chilenos dirigiendo en el extranjero, comentó: “Para el futbolista chileno es difícil salir al extranjero y para el entrenador aún más. Cuando me llegó la propuesta pensé en esas cosas, dije ‘capaz esta oportunidad no llega nunca más y no la puedo dejar pasar’. Es una responsabilidad muy grande, si lo hago bien repercute en Chile también”.