Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Esteban González responde a la posibilidad de dirigir a Colo Colo, la U o la UC: “Si en alguno momento se da…”

El actual técnico de Querétaro fue consultado por la posibilidad de dirigir a Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El DT se encuentra en un gran presente en la liga mexicana.
© Getty ImagesEl DT se encuentra en un gran presente en la liga mexicana.

Esteban González cerró un destacado 2025 al mando de Coquimbo Unido, logrando el título del Campeonato Nacional tras una campaña que llamó la atención fuera de Chile. Su éxito en la banca pirata despertó el interés de clubes extranjeros y terminó dando el salto al fútbol mexicano para dirigir a Querétaro.

En su primera temporada en tierras aztecas, el entrenador chileno tuvo un comienzo complicado, aunque con el correr de las jornadas logró mejorar el rendimiento del equipo.

Actualmente, su escuadra se ubica en el undécimo lugar de la tabla de posiciones y estuvo muy cerca de la liguilla.

¿González volverá a Chile?

En ese contexto, González conversó con El Mercurio sobre su presente en México, aunque también se refirió a una eventual vuelta al fútbol chileno en el futuro.

Sobre si consideraría volver en caso de que alguno de los tres grandes (Colo Colo, U de Chile y U Católica) lo llame, el DT señaló: “Tomo como un halago que nos mencionen, pero cuando te quieren te van a buscar”.

. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Publicidad

“Que suene tu nombre (en un grande) es atractivo, pero tengo respeto porque ahí hay entrenadores y no hablo en esos casos. Si en algún momento se da, será sin forzar la jugada como digo yo, se dará solo“.

Juan Manuel Tévez anhela volver a Chile: “Ojalá no falte la oportunidad”

ver también

Juan Manuel Tévez anhela volver a Chile: “Ojalá no falte la oportunidad”

Asimismo, acerca de ser uno de los pocos DT chilenos dirigiendo en el extranjero, comentó: “Para el futbolista chileno es difícil salir al extranjero y para el entrenador aún más. Cuando me llegó la propuesta pensé en esas cosas, dije ‘capaz esta oportunidad no llega nunca más y no la puedo dejar pasar’. Es una responsabilidad muy grande, si lo hago bien repercute en Chile también”.

Lee también
Esteban González ilusiona a Querétaro con una sorpresiva clasificación
Internacional

Esteban González ilusiona a Querétaro con una sorpresiva clasificación

Chino González agradece ilustre elogio europeo por su rendimiento en México
Internacional

Chino González agradece ilustre elogio europeo por su rendimiento en México

Video: Esteban González recuerda a Coquimbo tras hazaña en México
Internacional

Video: Esteban González recuerda a Coquimbo tras hazaña en México

DT campeón en Chile que mira la U sigue sufriendo en México
U de Chile

DT campeón en Chile que mira la U sigue sufriendo en México

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo