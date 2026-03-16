En la U de Chile siguen mirando técnicos para reemplazar a Francisco Meneghini. El Romántico Viajero está buscando a su nuevo entrenador y hay un nombre que tienen en carpeta desde hace un tiempo: Esteban González.

El Chino, campeón con Coquimbo Unido en 2025, es una de las cartas que manejan en el elenco estudiantil para que tome el puesto de Paqui. Eso sí, todo depende de lo que pase con su futuro en México, donde este domingo tuvo un partido que puede ir definiendo las cosas.

Y es que como técnico del Querétaro, el estratega no lo ha pasado nada de bien. Ahora fue frente a Tigres, donde sumó un empate que no le sirve de nada para mejorar sus números y suma más dudas sobre su continuidad en los Gallos Blancos.

Esteban González sigue con dudas en México y la U mira atenta

En la U no quieren perder mucho tiempo y buscan a un técnico que tome el puesto que dejó vacante Francisco Meneghini. Uno de los nombres que hay entre las opciones es el de Esteban González, quien sigue sin poder convencer en su primera aventura en el extranjero.

Esteban González sigue sin levantar el rumbo en México y la U lo está mirando atentamente. Foto: Photosport.

Este domingo el Querétaro estiró su mala racha y consiguió un empate sin goles frente a Tigres. Uno que deja sus números por el suelo y a muchos pidiendo su salida de los Gallos Blancos.

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En lo que va de temporada 2026, Esteban González ha dirigido 10 partidos oficiales, consiguiendo 1 triunfos, 4 empates y 5 derrotas, con 8 goles a favor y 16 en contra. Esto lo tiene penúltimo en la tabla de posiciones de la Liga MX, algo que lo tiene colgando.

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Su actual campaña es muy distinta a lo que fue el año pasado, donde tuvo un 2025 histórico junto a Coquimbo Unido. Es este punto el que más llama la atención de la U, donde quieren un DT que pueda dar resultados inmediatos.

Por ahora, en México las dudas y críticas no paran contra el chileno. Habrá que esperar para ver si es que esto termina con el Bulla y el técnico terminan juntos o si no es más que un humo como tantos los que aparecen en este tipo de contextos.

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La U sigue mirando lo que pasa con Esteban González en el Querétaro. El Romántico Viajero necesita salir a flote si quiere recuperar terreno y espera solucionar cuanto antes el futuro de su banca.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Mientras sigue atenta a Esteban González, la U se prepara para hacer su estreno en la Copa de la Liga. Este viernes 20 de marzo desde las 18:00 horas el Romántico Viajero recibe a Deportes La Serena por la primera fecha de la fase de grupos.

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En resumen, la U y Esteban González…

El “Chino” en la mira azul: La dirigencia de la Universidad de Chile tiene como candidato prioritario a Esteban González para suceder a Francisco Meneghini. El principal aval del técnico chileno es su histórico título con Coquimbo Unido en 2025 , un antecedente que genera ilusión en el CDA por su capacidad para obtener resultados inmediatos.

La dirigencia de la Universidad de Chile tiene como candidato prioritario a para suceder a Francisco Meneghini. El principal aval del técnico chileno es su , un antecedente que genera ilusión en el CDA por su capacidad para obtener resultados inmediatos. Crisis profunda en México: A diferencia de su éxito en Chile, la realidad de González en el Querétaro es crítica. Tras empatar sin goles ante Tigres este domingo, el DT quedó penúltimo en la Liga MX con un registro preocupante en 2026: solo 1 triunfo en 10 partidos y el doble de goles en contra (16) que a favor (8).

A diferencia de su éxito en Chile, la realidad de González en el es crítica. Tras empatar sin goles ante Tigres este domingo, el DT quedó penúltimo en la Liga MX con un registro preocupante en 2026: y el doble de goles en contra (16) que a favor (8). Pendientes de su desvinculación: El futuro de la banca estudiantil depende directamente de la continuidad del estratega en los “Gallos Blancos”. La U se mantiene atenta y “al acecho”, esperando que la presión de los hinchas mexicanos y los malos resultados fuercen su salida para iniciar las negociaciones formales de regreso al país.

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