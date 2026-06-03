Al oficializarse la programación de los octavos de final de la Copa Libertadores, la organización no confirmó si podrán jugar en el "Francisco Sánchez Rumoroso".

El mayor miedo que tenían los hinchas de Coquimbo Unido con miras a los octavos de final en Copa Libertadores comienza a ser una realidad, luego que la CONMEBOL oficializara la programación de esta instancia.

El duelo de ida ante Platense de Argentina se disputará el miércoles 12 de agosto desde las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires, con capacidad para 28 mil 530 espectadores.

La revancha se jugará una semana después, el miércoles 19 a la misma hora. El problema es que la CONMEBOL no confirmó la localía de Coquimbo en el Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso”, sino que puso en su lugar la frase “a definir”.

Imagen: CONMEBOL

Conmebol deja en el aire localía de Coquimbo en Libertadores

Una situación que hace recordar lo que el ente rector del fútbol sudamericano realizó con el propio cuadro pirata en las semifinales de la Copa Sudamericana 2020, donde de forma arbitraria les quitó su condición de local y los mandó hasta Asunción.

¿El motivo? Según la CONMEBOL, hubo incumplimientos sanitarios a causa de la pandemia por el COVID-19, a raíz de los casos de Coronavirus que hubo en el plantel de Defensa y Justicia, por lo que tras suspender el juego, mandó el duelo de ida hasta Paraguay.

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Lo más llamativo fue que desde el organismo que preside Alejandro Domínguez castigaron a Coquimbo por la falta que cometió el rival. Un claro perjuicio al elenco “pirata” quien quedó en el camino en esta instancia del torneo continental.

ver también La “avivada” de Coquimbo Unido para mantener la localía en Copa Libertadores

En síntesis

Coquimbo enfrentará a Platense en octavos de final de Copa Libertadores.

en octavos de final de Copa Libertadores. Conmebol dejó en incógnita la sede de vuelta, fijándola como “a definir”.

de vuelta, fijándola como “a definir”. Los hinchas temen un despojo similar al que sufrieron arbitrariamente en Copa Sudamericana 2020.

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