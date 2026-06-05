El motivo que posiciona a Jean Beasejour como el mejor chileno de la historia: “Palabras mayores”

Robert Martínez destacó al lateral chileno y lo ubicó por sobre jugadores como Alexis Sánchez y Arturo Vidal

La selección de Portugal afina los últimos detalles para el desafío que tendrá ante Chile este sábado. El equipo comandado por Roberto Martínez prepara un equipo estelar para enfrentar a la Roja.

Duelo que es más que especial para el adiestrador español. Esto por el especial cariño que tiene con Chile. “Me encanta el fútbol chileno, lo seguí en 2010 con el profe Bielsa”, confesó a Redgol.

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Pero el adiestrador de 52 años también tuvo palabras para elegir al mejor futbolista chileno de la historia. “Es una pregunta difícil”, indicó de entrada el nacido en Balaguer, Lérida.

Pero tras ello, se inclinó por uno de los jugadores que más destacó en la generación dorada. “Para mí hablar del fútbol chileno es hablar de Jean Beasejour. Un jugador increíble”, expresó sobre el lateral Bicampeón de América.

Jean Beasejour fue destacado por Roberto Martínez, quien lo dirigió en el Wigan (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

“Un ganador”: la habilidad táctica que destacó Martínez sobre Beasejour

En su carrera Jean Beasejour ganó nueve títulos. En el profesionalismo alcanzó 537 partidos con 41 goles y 94 asistencias. Registro más que respetable para un lateral nacional.

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Ahora la Roja dijo presente desde 2003 cuando irrumpió en el preolímpico con Juvenal Olmos. De ahí en más no soltó la camiseta hasta su retiro en 2021. Por lo que acumuló 118 partidos 9 goles y 16 asistencias. Lo que fue destacado por Martínez y que hasta lo diferencia de otros destacados como Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Jean Beasejour fue destacado por el DT de Portugal y fue elegido como el mejor de Chile (Photo by Elsa/Getty Images)

“Para hablar del futbolista chileno es hablar de Beasejour. Es palabras mayores. De forma egoísta dice que es el mejor”, indicó.

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“Adaptación táctica para jugar con línea de cinco o de tres. Un ganador nato”, agregó sobre Jean.

“Lo vi en la Premier League. Lo perseguí y no lo pude firmar. Después lo llevé a mitad de temporada y mantenemos memorias para siempre”, sentenció sobre el jugador que pudo dirigir en Wigan y donde levantó nada menos que la FA Cup en 2013.

En resumen:

El entrenador Roberto Martínez confirmó que Portugal prepara un equipo estelar para enfrentar a Chile.

El estratega español eligió a Jean Beausejour como el mejor futbolista chileno de la historia.

El exfutbolista Jean Beausejour acumuló 118 partidos y anotó 9 goles con la selección chilena.