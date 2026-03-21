La selección de Portugal enfrentará a México y Estados Unidos en esta fecha FIFA de marzo. El entrenador Roberto Martínez ya dio a conocer la nómina lusa, sin Cristiano Ronaldo, situación que acrecentó los temores por CR7.

Es que Cristiano sufrió una lesión muscular el pasado 28 de febrero, encendiendo las alarmas y poniendo en duda su presencia en el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Sin embargo, fue el mismo DT quien explicó la ausencia de CR7, y de paso confirma que el astro portugués estará sí o sí con su selección en la cita planetaria.

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Oficial: el Mundial de Cristiano no está en riesgo

“No está en riesgo el Mundial para Cristiano. Es una lesión muscular leve. Volverá en una o dos semanas, no es un periodo largo. Cristiano ha mostrado que está óptimo en su estado físico“, sostuvo Martínez.

Roberto Martínez pone la calma: Cristiano Ronaldo estará con Portugal en el Mundial.

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Roberto Martínez sentencia que “hay jugadores no aptos como Ruben Dias, Cristiano Ronaldo y Semedo, pero es una lista de oportunidad para jugadores nuevos, y que pueden hacer algo diferente. Es su última oportunidad para el Mundial”.

Cabe recordar que, con 41 años, Cristiano Ronaldo espera jugar su sexta Copa del Mundo con Portugal. Antes ya dijo presente Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

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En el Mundial 2026, Portugal integra el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador de la llave A de la repesca (República Democrática del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica).

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Resumen:

Cristiano Ronaldo quedó fuera de la nómina de Portugal para los amistosos de marzo por una lesión muscular leve.

El entrenador Roberto Martínez confirmó que la presencia de CR7 en el Mundial 2026 no peligra.

Portugal integra el Grupo K del Mundial junto a Colombia, Uzbekistán y un equipo de repesca.