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Universidad de Chile

U. de Chile festeja la nominación por urgencia de uno de sus jugadores que aspiran al Mundial 2026

En la U festejaron y desean éxito a su seleccionado paraguayo, que lucha por meterse en la nómina de la Albirroja para el Mundial 2026.

Por Diego Jeria

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La U festeja la nominación de Lucas romero en Paraguay.
© U. de ChileLa U festeja la nominación de Lucas romero en Paraguay.

En la previa del partido de Universidad de Chile contra Deportes La Serena, por la primera fecha de la Copa de la Liga, los azules celebran literalmente la nominación del mediocampista Lucas Romero a la selección de Paraguay.

El volante de 23 años, que llegó este 2026 como refuerzo a la U proveniente de Recoleta (de Paraguay), no fue considerado en la primera nómina, pero ahora lo convocaron de emergencia ante la lesión de Andrés Cubas.

Lucas Romero a la selección de Paraguay. Nuestro volante fue convocado por Gustavo Alfaro de cara a los partidos amistosos ante Grecia y Marruecos. ¡Felicidades y mucho éxito, Lucas!“, publicó Universidad de Chile.

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La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

Romero contra tiempo en la U para ir al Mundial

Cabe recordar que Romero ya debutó con unos pocos minutos en la selección paraguaya. De hecho, su arribo a la U se explica en parte para tener la notoriedad que busca el jugador para ganarse un lugar en el Mundial 2026 con la Albiverde.

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Sin embargo, al guaraní no le ha sido fácil. De partida no tenía mucho espacio en el esquema de Francisco Meneghini, lo que en parte explica por que no fue convocado en primera instancia. Ahora tendrá que aprovechar lo que queda del interinato de Jhon Valladares en la U.

Asimismo, y tras los amistosos de Paraguay contra Grecia y Marruecos, tendrá poco tiempo con Fernando Gago como nuevo DT azul: la misión será convencer a Gustavo Alfaro que lo necesita en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

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Paraguay integra el Grupo D del Mundial 2026 junto a la selección anfitriona, Estados Unidos; Australia y un ganador del repechaje (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania).

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