Fernando Gago es el nuevo entrenador de Universidad de Chile y mucho se habla de cómo será su juego en el club. Sebastián Roco avisa de una complicación que tendrá.

Además de los malos resultados, el ciclo de Francisco Meneghini en el Bulla estuvo marcado por un pésimo juego. Paqui jamás pudo darle una identidad al equipo y esto terminó costándole el cargo en el CDA. Pintita tiene que hacerse cargo de esto.

La complicación que espera a Gago

Fernando Gago, más allá del éxito o fracaso de sus proyectos, es reconocido por intentar buscar buen juego. En su carrera como jugador era un volante con mucha clase, algo que intenta traspasar a los equipos que ahora dirige y también es lo que esperan en Universidad de Chile.

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Sebastián Roco y Fernando Solabarrieta hablaron del estilo de juego de Pintita en Marca Personal de Radio La Metro. Ante la predilección de Gago por el 4-3-3, el ex seleccionado nacional explicó que a los Azules le faltan jugadores para ese esquema.

“Es muy ofensivo y eso a veces, en otros equipos le costó quedar muy expuesto. Lo único que hoy en día no lo tiene la U como él podría jugar, son esos punteros-extremos antiguos. Esos que son punzantes, que son profundos. Creo que hoy la U no los tiene”, indicó Roco.

Gago busca mejorar el juego de U. de Chile. Imagen: Getty

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Universidad de Chile tanto con Gustavo Álvarez, como con el corto periodo de Meneghini, optó por jugar con dos delanteros. Jhon Valladares sí jugó con tres arriba, usando a Ignacio Vásquez y Maximiliano Guerrero como extremos.

“Ahí yo creo que hay una pregunta súper buena ¿el técnico pone su forma o se adapta a lo que tiene?“, consultó Roco a modo de reflexión. Fernando Gago tendrá su estreno en el Romántico Viajero el próximo martes 24 de marzo ante Unión La Calera por la Copa de la Liga.

En resumen:

Fernando Gago debutará como entrenador de Universidad de Chile el martes 24 de marzo .

debutará como entrenador de Universidad de Chile el martes . El estreno de Pintita será ante Unión La Calera por la Copa de la Liga .

por la . Sebastián Roco señaló que al plantel actual le faltan punteros-extremos para el esquema 4-3-3.

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