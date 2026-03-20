Un escándalo generó Universidad de Chile al realizar una encuesta donde incluyó una polémica propuesta a los hinchas. Luego de ver todo el ruido generado, simplemente la borraron.

El Romántico Viajero no ha tenido el 2026 esperado. Eliminados de la Copa Sudamericana en primera ronda y con malos resultados que terminaron con el ciclo de Francisco Meneghini. Fernando Gago asumirá en reemplazo de Paqui en la banca.

La U ya no pedirá dinero

Mientras la atención estaba centrada en la búsqueda de entrenador y en afinar los últimos detalles de la llegada de Gago a Universidad de Chile, una inocente encuesta subida a redes sociales terminó generando un problema gratuito en los Azules.

ver también “Los conozco muchísimo”: El primer mensaje de Fernando Gago al llegar a Chile para firmar en la U

En la consulta hecha desde el club, preguntaban a los fanáticos temas como el rango de sueldo, con qué frecuencia asisten al estadio, dónde compran sus camisetas, etc. Hasta ahí, algo así como un estudio de mercado, pero más adelante venía lo polémico.

En las consultas finales, venía la pregunta que molestó a los hinchas. “Para que el Club Universidad de Chile pueda invertir en la formación de equipos más fuertes y competitivos para sus competiciones, ¿estarías dispuesto/a a realizar un aporte económico mensual que contribuya directamente a este objetivo?“. Incluso, ofrecían rangos desde los 25.000 hasta los 75.000 pesos mensuales.

Imagen: encuesta U. de Chile

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Esto generó enojo en los fanáticos de la U y las naturales burlas de los seguidores de otros equipos. ¿Corresponde que un club administrado por una empresa pida dinero para funcionar? Lo cierto es que desde Azul Azul parecen haberse dado cuenta de la “embarrada”, por lo cual decidieron borrar la encuesta.

La consulta que podría ser encontrada en las redes sociales de Universidad de Chile fue eliminada de todas partes, por lo que al parecer desde la dirigencia entendieron claramente la respuesta de los seguidores ante la idea de aportar para refuerzos. De esta manera, echan pie atrás en la controvertida idea.

En resumen:

Fernando Gago asumirá como nuevo entrenador del club en reemplazo de Francisco Meneghini .

asumirá como nuevo entrenador del club en reemplazo de . La encuesta de Universidad de Chile proponía aportes mensuales entre 25.000 y 75.000 pesos .

proponía aportes mensuales entre . La dirigencia de Azul Azul eliminó la consulta tras generar críticas y burlas en redes.

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