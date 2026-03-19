Universidad de Chile ha protagonizado diversas polémicas dirigenciales en el último tiempo. Sin embargo, ahora una extraña encuesta desató la polémica entre los hinchas.

El Romántico Viajero no pasa por un buen momento deportivo luego del fallido ciclo de Francisco Meneghini. Ya eliminados de la Copa Sudamericana, solo se aferran a la lucha por el título nacional como salvavidas de una campaña que no va bien.

La petición de U. de Chile

Michael Clark ha sido objeto de algunas acusaciones sobre su participación en Azul Azul. La Sociedad Anónima que administra al club está siendo muy cuestionada. En este contexto, una inocente encuesta subida a sus redes sociales terminó causando molestia en los hinchas.

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Resulta que desde Universidad de Chile lanzaron un cuestionario para sus hinchas, algo así como un Censo del fanatismo. Este hace preguntas sobre con qué frecuencia se va al estadio, cómo siguen al equipo o dónde compran sus camisetas. Un estudio de mercado.

Sin embargo, una pregunta desató el enojo de los hinchas, ya que consultan directamente si darían dinero para traer refuerzos. “Para que el Club Universidad de Chile pueda invertir en la formación de equipos más fuertes y competitivos para sus competiciones, ¿estarías dispuesto/a a realizar un aporte económico mensual que contribuya directamente a este objetivo?“, preguntan.

Imagen: U. de Chile

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En caso de aceptar, desde el club ofrecen diversos rangos a través de los cuales aportar. Desde 25.000 pesos, hasta 75.000 pesos mensuales. Si bien todo esto se hace a modo de estudio, no gustó para nada la consulta entre los seguidores.

La interrogante rápidamente generó molestia y burlas. Más allá de la pasión de los hinchas por sus respectivos clubes, Universidad de Chile es un equipo administrado por una concesionaria privada. Por esta razón, lo curioso que pidan plata a sus seguidores a través de una membresía para potenciar el plantel, no pasó desapercibido.

Esta polémica se genera justo cuando más se apunta con la administración del presidente Michael Clark y quienes están detrás de la propiedad del club. Desde Universidad de Chile no han salido a aclarar el objetivo final de la pregunta que saca ronchas entre los hinchas.

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