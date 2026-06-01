El ex mandamás estuvo observando un duelo de los juveniles donde están sus hijos, en medio de la investigación del caso Sartor.

Fue el 23 de abril cuando Michael Clark hizo pública la renuncia a la presidencia de la concesionaria Azul Azul, lo que marcó su alejamiento, al menos en persona, de Universidad de Chile.

Si bien sigue con la propiedad de sus acciones, en medio de una importante investigación del caso Sartor que ha salpicado al club y la forma en que adquirió a los azules, tuvo una nueva presencia pública con relación a la U.

Esto porque estuvo presente en el partido de un equipo juvenil del cuadro bullanguero donde juegan sus hijos, quienes enfrentaron a Universidad Católica en un complejo en la zona de Macul.

Michael Clark dejó la presidencia de Azul Azul en medio de la investigación del caso Sartor. Foto: Andres Pina/Photosport

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Michael Clark se mantiene cerca de la U

Michael Clark no se ha alejado completamente de Universidad de Chile, aunque esta vez tuvo presencia como hincha en un Clásico Universitario de la serie Sub 8 donde participaron sus hijos.

Según pudo conocer en detalles Redgol, el ex mandamás de los azules miró el encuentro que terminó con triunfo para el cuadro bullanguero por 2-1 ante sus archirrivales cruzados, lo que lo hizo celebrar con su gente en el Complejo Mundo Sport.

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Si bien se mantuvo alejado de la masa, observando desde un lugar en solitario el encuentro deportivo, marca su presencia en un nuevo partido de Universidad de Chile.

Alejado del día a día del club tras salir de la dirigencia, en medio de la investigación que avanza a las relaciones con los ex dueños de Huachipato y Ñublense, Clark todavía se mantiene cerquita de los azules.