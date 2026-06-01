“Los sacó la mesa chica”: Culpan a Leandro Paredes por ausencia de jugadores de River Plate en la selección de Argentina

El capitán de Boca Juniors es indicado como el encargado de borrar a jugadores del Millonario en la lista del Mundial

La selección de Argentina ya está en Kansas para buscar el Bicampeonato. El elenco dirigido por Lionel Scaloni y comandado por Lionel Messi va en busca de un nuevo Mundial en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, el comienzo de la concentración ha estado marcado por la ausencia de Marcos Acuña. El lateral de River Plate no fue considerado, y pese a su gran nivel y a pertenecer al plantel que ganó el Mundial en Qatar, quedó fuera de la convocatoria.

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El tema es que esta decisión de Scaloni no dejó conforme a todos. A tal punto que Ricardo Carusso Lombardi apuntó a que la salida del “Toro” fue por exigencia de Leandro Paredes. El volante llega cuestionado por la última presentación de Copa Libertadores ante Universidad Católica. Incluso se habla de una posible lesión.

Pero ahora el adiestrador enfatizó que Paredes le pasó la cuenta a sus compañeros y los borró del Mundial por rencillas anteriores.

“En el River-Boca, recuerdas quién empujó a Paredes. Sí, fue Marcos Acuña. Yo tengo información que ahí comenzó. La salida de Acuña fue la mesa chica. Messi no se metió. Fue un pedido del ‘Muñequito’ quien pidió que lo duerman a Acuña”, acusó Lombardi en Chaco TV.

Leandro Paredes divide las aguas en la selección de Argentina: lo acusan de borrar a referentes de River del Mundial (Photo by Jay Biggerstaff/Getty Images)

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Pero Caruso no se quedó ahí y hasta reveló que habían más jugadores que estaban en peligro por la “exigencia” de Paredes de borrar a jugadores de River.

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“Paredes en la mesa chica, con los tres o cuatro secanucas, es el que mayor peso tiene. También intentó limpiar a Gonzalo Montiel, pero no pudieron”, aseguró. Por lo que el DT dejó en claro que hay una división de poder en la interna de Argentina y que podría ser gatillante en los primeros partidos del Mundial.

¿Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026?

La selección de Argentina disputará dos amistosos antes de comenzar el Mundial. El primer partido de preparación será el sábado 6 de junio contra Honduras. Luego el 9/6 se mide ante Islandia.

Tras ello, comienza la disputa del Mundial en el grupo J: Argentina debuta el 16 de junio frente a Algeria, luego el 22/6 recibe a Austria y cierra la fase de grupos ante Jordania el 27/6.

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En resumen:

Lionel Scaloni dirige a la selección de Argentina que ya concentra en la ciudad de Kansas.

El entrenador Ricardo Caruso Lombardi acusó una división interna en el plantel por motivos personales.

La escuadra liderada por Lionel Messi debutará en el Mundial el próximo 16 de junio ante Argelia.