Haití llega con sueños grandes, pero con los pies sobre la tierra. El Grupo C se ve complicado, pero los caribeños no se amilanan.

Datos principales

Confederación: Concacaf

Apodo: Les Grenadiers

Ranking FIFA: 83°

Grupo en el Mundial: C (Escocia, Brasil, Marruecos)

¿Cómo clasificó al Mundial?

La escuadra haitiana inició su carrera rumbo al Mundial de 2026 desde la Segunda Fase de las Eliminatorias de la Concacaf. Allí, ocupó el segundo lugar del Grupo C, cayendo únicamente ante el líder Curazao (un estrepitoso 5-1).

Ya en la fase definitiva, Haití comenzó a mostrar un mejor fútbol. La Tercera Ronda le dio pasajes directos a Haití, tras derrotar, en el último partido, a Nicaragua y aprovechar el empate sin goles de Honduras ante Costa Rica.

Fueron primeros del Grupo C de esta Tercera Ronda gracias a una campaña en la que tuvieron triunfos destacables, como la victoria por la mínima ante Costa Rica en Willemstad, Curazao (Haití no ofició de local en su país, por la crisis de seguridad vivida).

Calendario y estadios en los que juega

Haití vs Escocia (sábado 13 de junio, 21:00 hrs, Gillette Stadium, Boston). Transmisión: DirecTV.

Haití vs. Brasil (viernes 19 de junio, 20:30 hrs, Lincoln Financial Field, Filadelfia). Transmisión: DirecTV / Disney+.

Marruecos vs. Haití (miércoles 24 de junio, 18:00 hrs, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 1.520 kms. (Boston-Filadelfia-Atlanta)

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 0,7%

Llegar a cuartos de final: 0,7%

Llegar a semifinales: 0,2%

Llegar a la final: 0,2%

Ser campeón: 0%

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ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

La Inteligencia Artificial de Google, Gemini, no tuvo piedad con Haití. Según la IA, el cuadro caribeño lo pasará mal en el Grupo C y quedará en la última posición. “El Mundial de Haití ya se ganó logrando la clasificación”, aseguró.

Para ser más detallistas, Gemini cree que el único partido en el que “pueden soñar con no perder” es ante Escocia, en el inicio. Luego, el duelo ante Brasil lo calificó como “misión imposible” y el cierre ante Marruecos como “un dolor de cabeza”.

El plantel de Haití

Porteros:

– Josué Duverger (Cosmos Koblenz)

– Alexandre Pierre (Sochaux)

– Johny Placide (Bastia)

Defensores:

– Ricardo Adé (LDU Quito)

– Carlens Arcus (Angers SCO)

– Hannes Delcroix (Lugano)

– Jean-Kévin Duverne (Gent)

– Martin Expérience (Nancy)

– Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks)

– Wilguens Paugain (Zulte Waregem)

– Keeto Thermoncy (Young Boys II)

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Mediocampistas:

– Carl Fred Sainte (El Paso Locomotive)

– Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers)

– Leverton Pierre (Vizela)

– Danley Jean Jacques (Philadelphia Union)

– Woodensky Pierre (Violette)

– Dominique Simon (Tatran Prešov)

Delanteros y Extremos:

– Josué Casimir (Auxerre)

– Louicius Deedson (Dallas)

– Derrick Etienne Jr. (Toronto)

– Yassin Fortuné (Vizela)

– Wilson Isidor (Sunderland)

– Lenny Joseph (Ferencváros)

– Duckens Nazon (Esteghlal)

– Frantzdy Pierrot (Rizespor)

– Ruben Providence (Almere City)

Jugador estrella: Duckens Nazon

Gran ídolo de las masas en Puerto Príncipe. Duckens Nazon tiene una carrera prolífica, pero es en la Selección de Haití donde se ha transformado en un verdadero héroe. Un ejemplo de ello fue la remontada a Canadá en la Copa de Oro 2019, cuando el Duque (como lo apodan) marcó el tanto que le significó a Les Grenadiers volver en el partido.

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Más allá de su pasado o sus hitos, lo trascendental de Nazon es su presente. Es una especie de válvula de escape del equipo, pues se le busca, sobre todo, para destrabar encuentros apretados, cuando los caribeños están arrinconados.

Estas características han hecho de Nazon el goleador de su selección. Y este no es un dato baladí, ya que lo interesante es que está muy cerca de destronar a la leyenda del fútbol haitiano, Emmanuel Sanon. Rondando los 44 goles y favorecido por un complemento ideal con Frantzdy Pierrot, es muy probable que el Duque, en algún momento, sobrepase al goleador histórico (Sanon tiene 47 tantos). Y si todo está a su favor podría hacerlo… ¡En este mismo Mundial!

Nazon es un delantero verdaderamente agresivo | Getty Images

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Jugador a seguir: Jean-Ricner Bellegarde

Haití necesitará de él. Con rivales cuyas selecciones tienen muy buenos mediocampos (como Brasil o Marruecos), Jean-Ricner Bellegarde se transformará en esencial y podría ser la cartita bajo la manga que maneja el DT, Sébastien Migné.

¿Por qué es tan importante? Si Duckens Nazon es el jugador al que se busca para sorprender en salidas rápidas, Bellegarde es el ejecutor de esas relampagueantes jugadas. Pelotazos con intención y una técnica depurada hacen de este volante del Wolverhampton, un “fichaje estrella” de la Selección de Haití.

Le decimos “fichaje”, porque Bellegarde hizo todas las juveniles siendo parte de la Selección de Francia, pero cuando llegó la hora de la verdad, se decidió por Haití. Lo hizo a sabiendas de que era muy difícil una oportunidad en el cuadro galo y considerando que Haití estaba empezando la Tercera Fase de las Eliminatorias.

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Formado en el Lens y con un paso por el Strasbourg, Bellegarde tiene experiencia en una de las grandes ligas europeas, un bien escaso entre sus compañeros. A esa cualidad innegable se suma su capacidad física y su entrega total por el equipo, sin cumplir a cabalidad las tareas de un contención, ni de un “10” clásico, sino que pisando constantemente el área propia y ajena.

Técnico: Sébastien Migné

Está acostumbrado al fútbol físico africano. Sébastien Migné hizo gran parte de su carrera en ese continente, donde llegó a tener en sus manos a combinados nacionales como el Congo, Kenya y Guinea Ecuatorial. Además, fue técnico adjunto en la RD Congo, Togo y Camerún.

Vaya recorrido. Lo cierto es que el fútbol haitiano se basa en la misma materia prima del subsahariano: la potencia física. Buscando fortalecer estas características fue que, en 2024, la Federación se contactó con él para que tomase las riendas del cuadro nacional.

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Y dieron en el clavo. El técnico consiguió que Les Grenadiers se quedaran con un lugar en la Copa del Mundo, en base a la idea de la recuperación rápida y las salidas destellantes. Además, Migné ha puesto mucha atención en los segundos balones, en caso de que los pelotazos largos (ruta preferida del ataque haitiano), sean rechazados. Esta fórmula, que parece simple, los puso de pleno en Norteamérica 2026.

¿Qué esquema es el preferido de Migné? Suele usar un 4-3-3 para partidos ante selecciones menores o de igual nivel. Sin embargo, probablemente no se la juegue así en el Mundial y opte por su segundo esquema táctico preferido, el 4-2-3-1, que le permite no descuidar la defensa y en la que los jugadores por las bandas (generalmente, Providence y Deedson) son elementales como receptores y velocistas.

Posible 11

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Mejor participación de Haití en los Mundiales

Sólo una vez en la historia Haití ha participado de un Mundial. Fue en 1974, en Alemania, cuando, dirigidos por el emblemático Antoine Tassy, fueron parte del Grupo 4. Allí, sucumbieron ante Italia (1-3), fueron aplastados sin piedad por Polonia (0-7) y goleados por Argentina (1-4).

Pese al tremendo traspié en su primera participación, igual dejaron un hito en aquel Mundial. Emmanuel Sanon recibió un pase en profundidad, le ganó la carrera a la defensa italiana, dribbleó al portero y puso el primer tanto de Haití en un Mundial. No solamente eso. Tras más de 1.300 minutos, por fin un jugador volvía anotarle al mítico Dino Zoff, rompiendo su racha invicta.

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Jugador histórico destacado: Emmanuel Sanon

La leyenda absoluta de Haití. Emmanuel Sanon hizo que los europeos abrieran grandes sus ojos en 1974, cuando lo vieron correr por las canchas de Alemania. Para el prejuicio del Viejo Continente, el fútbol caribeño era prácticamente amateur y no esperaban más que errores infantiles y risas disimuladas de sus encuentros.

Hasta que se toparon con Sanon. Pese a que Haití no hizo un buen Mundial de 1974, el delantero y goleador caribeño se dio maña para “hacerse un par de chalas” con el récord de Dino Zoff, mítico portero italiano. Lo hizo superando por velocidad a la defensa de la Azzurra y mostrando frialdad y cálculo ante la salida del meta.

Contrario al estereotipo de jugador potente y físico, Sanon brillaba por su velocidad y sus regates en cortos espacios. Con estas características sumó 47 tantos por la Selección. En cada uno de sus goles, su leyenda se acrecentaba. Hasta la actualidad, en Puerto Príncipe, cuando se quiere hablar de un pasado glorioso, recuerdan a Manno, como si fuera un verdadero revolucionario que sacó a su nación de las cadenas del amateurismo. Un Toussaint Louverture del fútbol.

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¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Haití?

Resiliencia, ese es un concepto clave en Haití. Una selección que no pudo jugar Eliminatorias en su casa y que, de todas formas, logró una épica clasificación. La crisis y la violencia que se vive en el país caribeño, generan preocupación entre los propios jugadores, pero también significan una importante motivación, al querer dar una alegría a un azotado pueblo. Esta carga emocional convierte a cada uno de los que entran en la cancha portando la camiseta de Les Grenadiers en un verdadero guerrero.

La mente no es lo único que tienen a favor los haitianos. También el cuerpo. Es que los caribeños tienen delanteros de gran envergadura física y de una potencia brutal. Frantzdy Pierrot y Duckens Nazon bien podrían jugar rugby o marcar a Shaquille O’Neall. Son verdaderos camiones que de seguro ganarán en más de un choque durante la Copa del Mundo.

Pero, también hay grandes debilidades en Haití. La más terrible, quizás, no tiene que ver con lo que pasa directamente en el campo de juego. A diferencia de otras selecciones, Les Grenadiers cuentan con una Federación que, al igual que su país, vive en constante crisis. La falta de presupuesto y la ausencia de lugares dotados de forma adecuada para llevar a cabo los entrenamientos hacen de este combinado nacional un verdadero desorden, donde muchas veces la improvisación prima. Y eso, además de afectar la preparación, desgasta mentalmente.

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Además de la falta de referentes de gran jerarquía, los haitianos pueden sufrir por otra razón: la inexperiencia. Si bien han enfrentado partidos lejos de casa, por lo que los viajes constantes por territorio norteamericano no deberían ser un problema, también cuentan con un factor de ansiedad que muchas veces se traduce en errores en el propio campo de juego. Faltas necias y confusiones defensivas son más comunes de lo que se cree en una Selección de Haití que intenta suplirlas con desgaste físico total.

ver también Todo lo que debes saber sobre Brasil en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

Datos freak de Les Grenadiers

Antes que Diego Armando Maradona, le ocurrió a un haitiano. Se trata de Ernst Jean-Joseph, defensor de Les Grenadiers que participó del Mundial de Alemania 1974 y que se convirtió, tristemente, en el primer jugador en ser expulsado de un Mundial por dar positivo en un control antidoping.

Resulta que Jean-Joseph era asmático y tomaba pastillas. Sin embargo, con ellas consumía una sustancia que no estaba permitida por la FIFA, la efedrina (de hecho, es una de las sustancias que le encontraron a Maradona).

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Hasta ahí, una historia triste más. Pero, faltaba la parte terrorífica de la trama. Resulta que Jean-Joseph fue secuestrado por la policía secreta de Papa Doc Duvalier, el dictador haitiano en esos momentos. El sanguinario mandatario ordenó que lo llevaran en un vuelo a su país, para enfrentar la justicia por la deshonra. En el trayecto fue torturado por los agentes que lo tomaron preso. Y a la llegada al Caribe, nuevamente sufrió de aprensiones físicas.

Finalmente, Jean-Joseph habría pasado alrededor de dos años en confinamiento y haciendo trabajos forzados. No se sabe muy bien la razón por la que salió libre rápidamente, pero pronto volvió al fútbol. Una vez retirado del deporte, nunca más se refirió al tema. Escalofriante.

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

Haití sueña con sumar sus primeros puntos en un Mundial. En 1974, y en medio de presiones desde su dictadura, Les Grenadiers no pudieron sumar un solo punto, por lo que un empate en este Mundial ya es histórico para ellos.

Caso parecido el del goleador histórico en mundiales. Emmanuel Sanon fue el que anotó los dos tantos de Haití en 1974, por lo que, para superarlo será necesario más de dos goles en la presente cita. Frantzdy Pierrot y Duckens Nazon son los dos artilleros que intentarán dar por el suelo con ese récord.

Pierrot es uno de los que se puede transformar en histórico en Haití | Getty Images

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Por último, sólo dos selecciones caribeña han logrado un triunfo en el Mundial. Cuba lo hizo en 1938 (aunque, se podría considerar un empate, porque eliminó Rumania por penales, tras un 3-3), mientras que Jamaica derrotó a Japón en Francia 98′ (2-1 en el Grupo H). Haití, de conseguir una victoria podría sumarse a este selecto grupo. Y si gana por dos goles… ¡Serán el primer elenco nacional caribeño en conseguir esa proeza en la historia!