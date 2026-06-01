José Luis Cabión es concejal de Melipilla, donde obtuvo la primera mayoría. Conversó con RedGol para hablar de su trayectoria futbolística, su paso por el fútbol de Azerbaiyán, el Cacique y sus ganas de seguir una ruta en diversos cargos de representación popular.

El nombre de este mediocampista que fue refuerzo del Colo Colo que dirigía Claudio Borghi apareció en el plano de la política chilena en la última elección municipal. José Luis Cabión Dianta obtuvo el 7,68 por ciento de los sufragios y fue electo como concejal de Melipilla en representación del Frente Amplio.

Durante un día de esa función, Cabión contestó un llamado de RedGol, donde habló largo y tendido de su carrera futbolística, de su interés y vocación social y de su paso por el equipo más ganador de Azerbaiyán, el Neftci Baku, donde llegó ayudado por un centrodelantero chileno.

Hace algún tiempo, debio explicar su apellido. “Es Cabión. Y tengo doble nacionalidad: chileno-italiano. Tengo el pasaporte. Ya que no fui a jugar, puedo viajar tranquilito, jajaja”, dice bromista el otrora volante de contención que llegó a ganarse un lugar en la selección chilena.

José Luis Cabión recibe indicaciones del Bichi Borghi. (Luis Hidalgo | Photosport).

¿Siciliano o romano?

Romano, jajaja. Pero fuera de broma, la familia Cabión de Italia está en Vicenza. Viven allá.

¿Has ido a Italia?

No, lamentablemente no. Me encantaría ir. Es un sueño por cumplir.

Lo italiano se lo veía en el juego…

Ahora con la madurez que tengo quizá hubiera bajado las revoluciones en la cancha, jugar más con el balón. Pero la cosa es así, la vida fue así para mí. Estoy muy orgulloso de lo que hice.

¿Cómo fue la experiencia de jugar en Azerbaiyán?

Fueron ocho meses. Tuve el apoyo de Nicolás Canales. Habían otros sudamericanos más, dos o tres brasileños, un paraguayo. Fue el Neftçi Baku, el equipo más ganador del país. Una bonita experiencia. Al principio me fui solo y después llegó mi familia.

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Nicolás Canales y José Luis Cabión en el Neftçi Baku.

¿Y la comunicación fue un problema? ¿Aprendiste el idioma?

La gente que tiene más edad habla ruso. No olvidemos que eso fue parte de la Unión Soviética. Ellos hablan azerí, que es muy complicado. El equipo, como era grande en el país, tenía un traductor. Él nos hablaba cuando el técnico quería algo de nosotros o cuando salíamos a conocer, le pasábamos el teléfono al taxista para que se comunicara.

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José Luis Cabión, entre Colo Colo de todos los tiempos y una emergente carrera política

José Luis Cabión no descarta buscar otro puesto en la política, aunque por ahora lo importante es cumplir bien como concejal y también en los partidos que juega para el Colo Colo de Todos los tiempos. Confiesa que cada sábado suele ir al Persa Bío Bío, una vieja costumbre.

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Jugaste en Melipilla, Cobresal, Colo Colo, la selección chilena… ¿te faltó algo en tu carrera?

Sí, quizá haberme mantenido un poco más en un grande. En Cobresal estuve cinco años. Melipilla también, entre que debuté y volví, fueron 10 años. En Rangers estuve dos o tres años, anduve muy bien. En todos lados estuve mucho tiempo, pero cuando estaba en Colo Colo estaba Kalule Meléndez, Arturo Sanhueza, jugadores muy difíciles para sacarles el puesto. Llegar a la selección chilena podría haberme dado un paso más, pero en ese tiempo había jugadores extraordinarios. Tenían un nivel superior. La espina es que me hubiese mantenido más en la selección con un poco más de carácter. Pero se dio así, estoy muy orgulloso de lo que hice, no tengo que reprocharme nada.

José Luis Cabión en la selección chilena. Jugó 6 partidos Clase A por la Roja. (Photosport).

¿Y tu carrera política cómo va?

Es un tema social más que político. Tengo claro que es político, pero lo social me mueve bastante. Ahora tengo el apoyo de Colo Colo. Estoy jugando para el Colo Colo de todos los tiempos. Tengo las puertas abiertas en el Monumental. Llevo balones o camisetas, los muchachos los firman y las llevamos a los bingos en Melipilla. Me gusta ayudar a la gente, no me incomoda estar hasta las 11 o 12 de la noche en bingos o rifas. Me encanta ayudar. Eso me permitió ser de los concejales más votadas. Pertenezco a un partido, pero hago un trabajo transversal. Mi votante es gente de derecha e izquierda.

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¿Tienes la idea de ir por otro cargo?

Sí, por supuesto. Quiero hacer una carrera. No está malo decir que me gustaría ser Core. También más adelante, no digo ahora, en algún momento por qué no ser alcalde. Uno nunca sabe las vueltas de la vida, pero ahora no lo tengo en mis aspiraciones. Me queda un período más de concejal, hasta 2028. Tengo tiempo para ver qué me gusta, qué quiero y ver si sirvo o no.

¿Fuiste ordenado económicamente con tus ganancias en el fútbol?

Tuve un buen pasar. En el fútbol uno debe ser ordenado, vives en una burbuja. Piensas que siempre tendrás ese sueldo mensual y vas a disfrutar como futbolista, pero fuera de eso la cosa es bastante difícil. Hay que ordenarse para afrontar la realidad bien, lo que realmente es vivir.

¿Tienes tiempo para ver fútbol?

En Colo Colo nos regalan una entrada y yo gestiono otra para ir con mi hijo. Pero ver en la tele me cuesta un poquito por los tiempos de concejal. Los sábados y domingos, ir a la cancha, plaza, junta de vecinos. Voy todos los sábados al persa Bío Bío. Me encanta.

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