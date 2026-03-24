Alerta al bolsillo de los chilenos luego del anuncio del Gobierno de José Antonio Kast, donde la bencina de 93 octanos subirá $370 y el diésel $580 a contar de este jueves 26 de marzo. Y el fútbol chileno no quedó ajeno al tema.

Recordado por sus goles en Colo Colo y también por su paso en U de Chile, Rodolfo Moya es activo en la política. Con carrera como concejal (Chile Vamos) por Concón, el ex futbolista es activo en redes sociales.

Con publicaciones apoyando la candidatura del Presidente Kast y un post directo dándole su respaldo tras ser electo, el ex albo ahora reaccionó al alza en precios de combustible. Ahí solicitó ayuda para los chilenos en medio de la medida.

El mensaje de Moya al Gobierno de Kast

Rodolfo Moya tecleó un mensaje en su cuenta de Instagram en relación a la fuerte alza en los valores del combustible. El ex jugador de Colo Colo llamó al Gobierno de José Antonio Kast a ver la posibilidad de ayuda económica.

“Aquí hay un tema externo y que afecta mundialmente, igual que la pandemia. Quizas sería bueno que el Gobierno vea la posibilidad de gestionar un bono, o algún medio para imitar lo que se hizo en Chile en pandemia, que se manejó de muy buena manera”, lanzó.

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En ese sentido Moyita fue optimista sobre el futuro del país, diciendo que “incluso si esto sigue, quizás se pueda mantener y sostener por un tiempo, ya que aún es incierto la normalidad”.

“Al final económicamente estámos bien preparados como país. Creo que estamos educados y maduros como para amortiguar como estado este tremendo golpe económico. Vamos Chile, se viene pesado el tema para el mundo”, cerró.