Se fue el primer técnico. Como si fuera un reality show, tenemos el primer eliminado de una banca en el fútbol chileno. Se trata de Javier Torrente, quien, tras no conseguir ningún punto en sus primeros cuatro partidos en la Liga de Primera 2026 con Everton, fue cesado del cargo.

El cuadro viñamarino ahora puja por una buena opción en el mercado. Mientras tanto, Julio Barroso es el que se hará cargo de un equipo a la deriva, que sigue la misma senda del año pasado.

Los cercanos al club claman por un DT de categoría. Otros, piden un técnico que conozca el medio local. Lo cierto es que, en conversación exclusiva con RedGol, Rodolfo Moya, formado en el cuadro de Viña del Mar, dio sus alternativas predilectas para desempeñar las funciones de técnico en Everton.

Palabras de Rodolfo Moya

Tras el comienzo sinuoso, es hora de enfilar el rumbo. Everton de Viña del Mar empieza a aclarar el futuro de la banca y Rodolfo Moya asegura que lo mejor que puede pasar es que llegue un técnico con recorrido en el país.

“¿Por qué no le dan una oportunidad a los técnicos chilenos? O, por lo menos, a los que tienen recorrido acá, los que están dirigiendo hace rato. Que vengan técnicos de afuera e, incluso, que algunos no tengan títulos (en alusión a Julio Barroso) me parece una falta de respeto”, empezó señalando el ex jugador de Everton.

“A mí me gusta Mario Salas para la banca. Se formó en Everton y es un técnico reconocido”, partió diciendo el ex futbolista, quien además tiró el nombre de otro ex Colo Colo para ocupar el puesto.

“El Bichi Borghi también me gusta”, señaló, poniendo dentro de la lista, también, a técnicos como el Peineta Garcés, Ronald Fuentes o Víctor Hugo Castañeda. “Es gente que conoce la idiosincrasia de este fútbol, démosle prioridad a los de acá”, cerró.

Borghi es otro de los candidatos de Moya para DT de Everton | Photosport

En resumen…

Javier Torrente fue cesado de Everton tras obtener cero puntos en cuatro partidos.

Julio Barroso asumirá la dirección técnica interina del cuadro viñamarino tras la salida de Torrente.

Rodolfo Moya propuso a Mario Salas y Claudio Borghi como candidatos para el puesto.

