El Almirante a la batalla: Julio Barroso se pone el buzo nuevamente para dirigir en la Liga de Primera

El ex jugador viñamarino sale otra vez a tomar el fierro caliente, tras la crisis que terminó con la salida de Javier Torrente de la banca.

Por Nelson Martinez

Barroso y uno de los homenajes recibidos en Colo Colo.
Llegó el primer remezón a una banca de la Liga de Primera. Tras la fecha cuatro, Javier Torrente no va más en el fútbol chileno y se convirtió en el primer entrenador despedido de la temporada.

Es que Everton partió a los tumbos en el torneo, con cuatro derrotas y sin hacer goles aún. Por ello, el argentino dijo adiós tras un nuevo ciclo en que salvó del descenso al equipo el año pasado.

Pero “A rey muerto, rey puesto”, en Viña del Mar se movieron rápido con su reemplazo por ahora. Es ahí donde aparece Julio Barroso, quien nuevamente agarra el fierro caliente tras dirigir interinamente el año pasado.

Barroso listo nuevamente para salvar a Everton

Julio Barroso será parte de la dupla técnica que dirigirá a Everton, por lo menos en el siguiente partido de la Liga de Primera. La dirigencia del Grupo Pachuca evalúa nombres para reemplazar a Javier Torrente, mientras el Almirante busca destacar en su nueva chance en la banca.

Barroso ya dirigió interinamente en 2025 /Photosport

Davis González y Julio Alberto Barroso asumen el interinato esta semana”, avisó el periodista viñamarino Diego Peralta. La dupla técnica viene de las series menores ruleteras, por lo que apuntan a darle chances a figuras emergentes.

Eso sí, no la tendrán difícil con el siguiente desafío. Con cero puntos y colistas en la Liga de Primera, Everton enfrentará en la quinta fecha a la U de Concepción, el domingo 1 de marzo, al mediodía en el Ester Roa.

Los cobros de los árbitros que tienen muy complicado a Everton en el inicio del torneo

El año pasado tuvo polémica para Barroso al mando del equipo, ya que el Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile presentó un oficio ante la ANFP acusando que el Almirante no tenía la licencia para dirigir en Chile. Se espera que Davis González firme la planilla este domingo.

