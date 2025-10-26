Se sacude el fútbol chileno: Larriera deja Everton y ex Colo Colo asoma como candidato

Everton ha tenido una temporada para el olvido. Los viñamarinos se mantienen fuera de la zona de descenso, aunque por apenas dos puntos sobre Unión Española, pobre rendimiento que sin duda aceleró un desenlace que parecía inevitable: la salida de su hasta ahora director técnico, Mauricio Larriera.

Si bien el elenco “azul y oro” aún no informa la salida del uruguayo, varios medios adelantan que este renunció al Grupo Pachuca tras la derrota recientemente sufrida ante Palestino por 2-1 y no estará en el fin de la Liga de Primera tras conseguir apenas 7 triunfos y cinco empates en 22 duelos dirigidos.

Lo sorpresivo es quien tomaría la responsabilidad en estos últimos encuentros, donde los ruleteros deberán jugarse el todo por el todo contra clubes que se juegan cosas importantes como la Unión Española e Iquique en la zona baja, además de varios partidos con equipos que juegan por puestos continentales, como la Universidad de Chile y O’Higgins, entre otros.

Los DTs que suenan como reemplazante de Larriera en Everton:

Y si bien en las últimas horas ha tomado fuerza como primera opción para llegar a la banca evertoniana el nombre del argentino, Javier Torrente, quien viviría su tercera etapa en el club viñamarino, también se baraja desde Viña del Mar la opción de un técnico interino para lo que resta de temporada de la Liga de Primera.

Ante esta información,el medio EMOL destaca que asoman como opción nuevamente la dupla técnica conformada por el Director Deportivo del club, Gustavo Dalssaso, junto al DT del equipo de proyección, Julio Barroso.

Ambos nombres ya se hicieron cargo del plantel evertoniano en el pasado, específicamente en el duelo ante Coquimbo Unido por la primera rueda del campeonato, duelo que terminó con un empate sin goles en el Sausalito el 15 de marzo pasado.

Gustavo Dalsasso y Julio Barroso volverían a la banca de Everton para lo que resta de temporada. (Foto: Raul Zamora/Photosport)

Los próximos partidos de Everton de Viña del Mar:

Everton vs. U. Española el domingo 2 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Sausalito.

vs. U. Española el en el Estadio Sausalito. U. de Chile vs. Everton el miércoles 5 de noviembre a las 20:00 horas en elEstadio Nacional.

el en elEstadio Nacional. Cobresal vs. Everton el domingo 9 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio El Cobre.

el en el Estadio El Cobre. A. Italiano vs. Everton el sábado 22 de noviembre en horario a definirse en el Estadio Bicentenario de La Florida.

el en el Estadio Bicentenario de La Florida. Everton vs. D. Iquique el sábado 29 de noviembre en horario a definirse en el Estadio Sausalito.

vs. D. Iquique el en el Estadio Sausalito. O´Higgins vs. Everton el sábado 6 de diciembre en horario a definirse en el Estadio El Teniente.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera

