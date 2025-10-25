No solamente la pelea de la parte alta es la que genera atractivo en la Liga de Primera. En el actual torneo, también muchos ponen la vista sobre la parte baja. Son, prácticamente, cinco equipos los que pelean por salvarse del descenso.

Si bien el más complicado es Deportes Iquique, que tiene cinco puntos de distancia con el penúltimo (Unión Española) a falta de cinco fechas, el caso de Everton de Viña del Mar llama mucho la atención. Esto, porque es uno de los cuadros más caros del torneo.

Por el momento, los viñamarinos se salvan por dos puntos de la zona de riesgo. Sin embargo, el panorama es complejo, considerando que volvieron a perder este viernes, ante Palestino, por 2-1. La derrota habría traído consecuencias.

¿Un DT menos para la Liga de Primera 2025?

Si bien su carrera como jugador solamente la realizó en Uruguay, una vez transformado en DT visitó bancas de distintos equipos sudamericanos. Mauricio Larriera tiene una larga trayectoria como técnico, donde destaca su labor en Peñarol, en el Al-Wakrah de Qatar o en Newell’s Old Boys.

En Chile, el charrúa había tenido una experiencia previa en O’Higgins, en 2018, antes de llegar a Everton este año. En el club ruletero, no obstante, las cosas no salieron tan bien y la última caída ante Palestino, por 2-1, habría sido la gota que rebalsó el vaso.

Según informó el periodista Diego Peralta, Mauricio Larriera habría presentado su renuncia a Everton de Viña del Mar, tras la caída ante los árabes. Ésta habría sido aceptada por el Grupo Pachuca.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

