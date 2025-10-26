La Liga de Primera está lista para lo que promete ser uno de los partidos más emocionantes de la temporada 2025. Este domingo 26 de octubre a partir de las 12:30 horas, Universidad Católica recibe a la U de Chile en la versión 201 del Clásico Universitario.

El elenco dirigido por Gustavo Álvarez quiere aprovechar su gran año para dar el golpe y así asegurar el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores. Sin embargo, en frente estará un cuadro de Daniel Garnero que viene en alza y se ilusiona con darle una estocada letal a su archirrival. Una jornada que sin duda promete y de la que podrás seguir todos los detalles con RedGol.

Universidad Católica y la U de Chile buscan tres puntos que le permitan asegurar el Chile 2 en el Clásico Universitario. Foto: Photosport.

Revisa las formaciones y sigue el relato minuto a minuto del Clásico Universitario entre U. Católica y U. de Chile