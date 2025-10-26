Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Clásico Universitario

U. Católica vs U. de Chile – Minuto a minuto, resultado y dónde ver el Clásico Universitario 201

Los Cruzados y el Romántico Viajero se enfrentan en un duelo clave en la lucha por el Chile 2 rumbo a la Copa Libertadores del próximo año. Revisa las formaciones, relato y detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

Universidad Católica y la U de Chile se ven las caras en un Clásico Universitario que puede definir el Chile 2 a Copa Libertadores 2026.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTUniversidad Católica y la U de Chile se ven las caras en un Clásico Universitario que puede definir el Chile 2 a Copa Libertadores 2026.

La Liga de Primera está lista para lo que promete ser uno de los partidos más emocionantes de la temporada 2025. Este domingo 26 de octubre a partir de las 12:30 horas, Universidad Católica recibe a la U de Chile en la versión 201 del Clásico Universitario.

El elenco dirigido por Gustavo Álvarez quiere aprovechar su gran año para dar el golpe y así asegurar el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores. Sin embargo, en frente estará un cuadro de Daniel Garnero que viene en alza y se ilusiona con darle una estocada letal a su archirrival. Una jornada que sin duda promete y de la que podrás seguir todos los detalles con RedGol.

Universidad Católica y la U de Chile buscan tres puntos que le permitan asegurar el Chile 2 en el Clásico Universitario. Foto: Photosport.

Universidad Católica y la U de Chile buscan tres puntos que le permitan asegurar el Chile 2 en el Clásico Universitario. Foto: Photosport.

Revisa las formaciones y sigue el relato minuto a minuto del Clásico Universitario entre U. Católica y U. de Chile

Pronósticos Universidad Católica vs Universidad de Chile: las apuestas en el Clásico Universitario

ver también

Pronósticos Universidad Católica vs Universidad de Chile: las apuestas en el Clásico Universitario

Publicidad

¡LLUVIA DE ABUCHEOS PARA TOSELLI!

El arquero, que pasara de defender a la UC a jugar por la U, recibe pifias desde las tribunas del Claro Arena en el calentamiento de los arqueros.

¡ONCE CONFIRMADO DE LA U!

El Bulla tiene definida su formación para esta tarde. Los detalles aquí:

¡FORMACIÓN DE LA UC!

Así van los Cruzados al Clásico Universitario. Más detalles aquí:

¡EL CLARO ARENA LISTO PARA EL CLÁSICO UNIVERSITARIO!

RedGol ya está en el recinto de la precordillera y te muestra cómo luce la cancha para el encuentro.

¡ASÍ FUE LA LLEGADA DE LA U AL CLARO ARENA!

El Bulla ya está en la casa de la UC para el choque de esta tarde.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por RedGol (@redgol)

Publicidad

LA U CON UN OJO PUESTO EN SUDAMERICANA

Más allá de la importancia que tiene el Clásico Universitario, el Bulla piensa en lo que será la vuelta con Lanús por las semifinales del torneo. Tras el 2 a 2 en el Estadio Nacional, el elenco estudiantil deberá ir a Argentina a buscar la clasificación.

¡SE VIENE UN CLÁSICO UNIVERSITARIO DE AQUELLOS!

¡Muy buenos días, redgoleros y redgoleras! Nos volvemos a encontrar para traerte toda la emoción del choque entre Universidad Católica y la U de Chile este domingo 26 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Claro Arena. Todo lo que pase en una jornada clave en la Liga de Primera lo podrás seguir a continuación junto a RedGol.

Lee también
¿Dosifica? La formación confirmada de la U para el Clásico Universitario
U de Chile

¿Dosifica? La formación confirmada de la U para el Clásico Universitario

¡Formación confirmada de la UC para el Clásico Universitario!
Universidad Católica

¡Formación confirmada de la UC para el Clásico Universitario!

¿Dónde ver EN VIVO Coquimbo vs. O'Higgins en Liga de Primera?
Campeonato Nacional

¿Dónde ver EN VIVO Coquimbo vs. O'Higgins en Liga de Primera?

"Es un...": Pellegrini rompe el silencio y responde a interés de la Roja
Selección Chilena

"Es un...": Pellegrini rompe el silencio y responde a interés de la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo