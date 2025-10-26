Coquimbo Unido está realizando un campañón este 2025. Los “Piratas” son líder de la Liga de Primera con un rendimiento abrumador,sobre todo en la segunda parte del año, y eso los tiene a las puertas de coronarse como campeones de la Liga de Primera por primera vez en su historia.

Al inicio de la fecha 25, los dirigidos por Esteban González son los punteros absolutos del certamen con 59 unidades, gracias a sus 18 triunfos, cinco empates y solo una derrota. Es en ese contexto donde hoy mismo puede coronar aquella histórica campaña, siempre y cuando se cumplan ciertos resultados que te invitamos a conocer, a continuación.

¿Qué resultados necesita hoy Coquimbo para ser campeón?

Y es que además del decisivo duelo que animan este domingo Coquimbo Unido y O’Higgins de Rancagua a las 18:30 horas, la fecha 25 de la Liga de Primera ofrece otro atractivo imperdible: el Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile (12:30 horas), un partido que además de ser uno de los clásicos más importantes del fútbol chileno, es clave para el elenco nortino hoy.

Ambos conjuntos universitarios llegan en posiciones de privilegio dentro de la tabla. La UC es el escolta más cercano de los “Piratas” con 45 puntos, mientras que la U se mantiene algo más atrás con 42 unidades, eso sí, con un partido pendiente.

En ese contexto que, si el clásico termina en empate en el Claro Arena , Coquimbo Unido necesitará solamente una victoria ante O’Higgins como visitante , así, los nortinos se consagrarán campeón del fútbol chileno en una histórica campaña.

¿Por qué se produciría esto? Esto se daría porque la mencionada combinación de resultados dejaría a los “aurinegros” con una ventaja irremontable de 16 puntos sobre el 2°, la UC, con solo 15 unidades en disputa, situación que también se repetiría con la Universidad de Chile, incluso si los azules lograran imponerse en su duelo pendiente.

Horarios Clásico Universitario y O’Higgins vs. Coquimbo:

Universidad Católica vs. Universidad de Chile a las 12:30 horas en el Claro Arena.

en el Claro Arena. O’Higgins vs. Coquimbo Unido a las 18:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

