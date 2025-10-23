Se viene uno de los partidos de la fecha y ahí, Coquimbo Unido puede coronarse campeón del fútbol chileno. Pero no la tendrá fácil, ya que O’Higgins de Rancagua llega como tercero en el torneo y mete miedo en Rancagua.

El Capo de Provincia dejó atrás los fantasmas del pasado y figura invicto de local este año, sumando El Teniente y San Fernando. Por eso, los piratas deberán trabajar duro si quieren dar la vuelta olímpica.

Para que Coquimbo sea campeón, debe vencer a los celestes y esperar que U Católica y U de Chile empaten. Pero un ídolo y eterno goleador rancagüino avisó que en la Ciudad Histórica no están para ver celebrar a los del puerto.

El Oso dice que O’Higgins frenará a Coquimbo

En diálogo con RedGol, Mario Núñez se las cantó clarita a Coquimbo Unido y apostó con todo por O’Higgins asegurando el triunfo en El Teniente, lo que dejaría a los aurinegros sin título por ahora.

Mario Núñez

“O’Higgins tiene que pensar primero en lo que necesita para sus intereses, da lo mismo Coquimbo, lo que importa es que O’Higgins siga ganando“, partió diciendo fuerte y claro el “Oso”.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el goleador mundial en 1999 que brilló con Jaime González aseguró que el domingo “hay que entrar con la mentalidad de ganar y no pensar en ellos. O’Higgins debe seguir mantienendo el rendimiento y siendo fuerte de local, que queden los tres puntos en Rancagua”.

En la primera rueda fue triunfo pirata por 2-0 /Photosport

“Hasta un cierto momento sentía que le faltaba un delantero y con la llegada de (Maxi) Romero fue muy buena, le dio más peso al equipo y vienen bastante bien. Pocos goles en contra además, eso habla de un buen equilibrio”, cerró.

Publicidad