Deportes Concepción alista con todo su regreso a la división de honor del fútbol chileno, donde tiene a distinta figuras en su radar para reforzar la escuadra la próxima temporada.

Ante esto, también surgen dudas sobre los jugadores del plantel que continuarán el próximo ciclo, entre ellos el portero Gastón ‘Chila’ Gómez.

Hace algunos días, Sabes Deportes reveló que el León de Collao podría asegurar un refuerzo de lujo, el campeón de Libertadores con el Flamengo, César Bernardo Dutra. El arquero se encuentra libre y Chile podría ser su próximo destino, por lo que surgió la duda de que pasará con la portería de los Lilas.

¿Chila Gómez seguirá en Concepción?

En conversación con “Arriba de la Pelota” de Sabes Deportes, el DT de Deportes Concepción, Patricio Almendra, señaló que a pesar de la posible llegada de Dutra, Gómez “no tiene las puertas cerradas del club”.

El presente de Gómez en Deportes Concepción

El DT señaló, según recoge Sabes Deportes, que el portero dejó de ser considerado en el equipo debido a una lesión. “En ese momento no pudimos incluir ningún arquero en la banca. Corrimos el riesgo. Nicolás Araya, nada que decir, siempre dispuesto”.

“Y jugó Nico hasta que vimos que el “Chila” estaba recuperado. Queríamos verlo y previo a Rangers entrenó super bien, pero el día antes del viaje se vuelve a lesionar. Y fue una lesión que no entendemos”, explicó el DT.

Agregando que tras la recuperación del portero, se decidieron por Nicolás Araya y Joaquín Muñoz. “No teníamos la seguridad de que si llevábamos al “Chila”, se podía lesionar de nuevo”.

Comentando que “voy a ser súper honesto desde mi lado, yo no podía correr el riesgo en una liguilla de llevar a un jugador que se puede lesionar en la entrada en calor. Eso es lo único. Por trayectoria, experiencia y lo que es el “Chila”, debería jugar. Y Nico lo sabe”.