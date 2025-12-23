Deportes Concepción va con todo en este mercado de pases con miras al regreso a Primera. Los lilas ya aseguraron a valores como Matías Cavalieri e Ignacio Mesías, pero siguen buscando figuras nacionales.

Es ahí donde miran a la vereda de al frente. U de Concepción se coronó campeón de la Primera B y también vuelve al fútbol grande. Por ello, están alertas con una de sus figuras que fue pilar en el ascenso.

Se trata de Jeison Fuentealba, el volante creativo que nuevamente estuvo a préstamo en el Campanil y brilló como nunca. El jugador pertenece a U de Chile y hay novedades sobre su futuro.

Así avanza Concepción por el talento azul

Deportes Concepción arremetió por el fichaje de Jeison Fuentealba. El joven mediocampista que estuvo a préstamo en U de Conce tiene avanzadas negociaciones para no volver a la U y seguir en el sur, pero en el elenco lila.

“El mediocampista, de 22 años, tuvo una gran campaña en la UdeC y aún no gestionan su continuidad. Ante la oportunidad en el mercado de pases, Deportes Concepción está gestionando su fichaje para el 2026 y está conversando con la U de manera formal”, reveló el medio Sabes Deportes.

Fuentealba disputó 29 partidos con los foreros y junto a otro azul, Luis Rojas, se dieron un festín en la campaña del ascenso. Ahí, el cotizado volante anotó seis conquistas y hoy es buscado por el Conce.

Por ahora, en U de Chile se abren a volver a prestar al jugador, considerando la gran cantidad de nombres que tienen en sus filas y en la posición. Eso sí, la última palabra la tendría el nuevo DT, aunque todo apunta a que jugará en Deportes Concepción.