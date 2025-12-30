Uno de los jugadores de Universidad de Chile, que estuvo a préstamo en la última temporada, no regresará al club. Jeison Fuentealbase mantendrá en Universidad de Concepción.

Francisco Meneghini fue oficializado en el Romántico Viajero y ya trabaja en el armado del plantel 2026. Dentro de sus decisiones, había un jugador que finalizaba su préstamo y al no ser requerido por el nuevo entrenador, simplemente extendió su cesión.

El jugador que no regresa a U. de Chile

Jeison Fuentealba supo ser una de las jóvenes promesas de Universidad de Chile y luego de tener continuidad con Mauricio Pellegrino, Gustavo Álvarez no lo consideró, por lo que fue cedido en 2024 a Universidad de Concepción, vínculo que fue extendido al 2025.

Luego de ser una de las figuras del Campanil en su ascenso en Primera División, se pensaba que podría ser considerado por el Romántico Viajero, pero Meneghini siguió los pasos de Álvarez y no lo tomó en cuenta, por lo que no regresará al CDA.

Fuentealba tenía su futuro en el aire y sumaba interés de otros equipos. Sin embargo, finalmente Universidad de Chile decidió mandarlo a préstamo nuevamente a Universidad de Concepción. Así lo indicó el periodista Sergio Godoy Acosta.

“El volante Jeison Fuentealba (22) tendrá su tercera temporada en U. de Concepción. Desde U. de Chile lo envían a préstamo al elenco que dirigirá Juan Cruz Real”, indicó el periodista.

Fuentealba jugó 34 partidos en U. de Concepción, anotando 6 goles y dando 1 asistencia. Imagen: Photosport

De esta manera, Fuentealba no regresará a la U ni será parte del ciclo de Paqui Meneghini. El volante de 22 años tendrá la oportunidad de mostrarse en Primera División con la camiseta del Campanil, con quienes intentará dar que hablar en su regreso a la máxima categoría.