Universidad de Chile todavía no puede dar vuelta la página completamente del proceso que finalizó el técnico Gustavo Álvarez, quien estuvo al mando las dos últimas temporadas.

Si bien el argentino se fue de una polémica forma de la U, llegó el momento en que se tenía que hacer el análisis de lo que fue su proceso, para las respectivas evaluaciones.

Fue el director deportivo, Manuel Mayo, quien tuvo que hacerlo en la conferencia de prensa de presentación de Francisco Meneghini, donde dejó en claro que fueron buenas temporadas, aunque no quería hablar de Álvarez.

“No puedo hablar mucho de cómo terminó el cuerpo técnico anterior, temas legales me lo impiden”, explicó en una primea instancia.

Manuel Mayo habló de los últimos procesos en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Francisco Meneghini se aferra al trabajo de Gustavo Álvarez en U de Chile: “La base ya está”

¿Qué dijeron en la U de Gustavo Álvarez?

Manuel Mayo analizó las dos temporadas al mando de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile, donde si bien no se levantó el título del torneo, sí lo hicieron con una Copa Chile, la Supercopa y alcanzaron una semifinal de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

“Mi evaluación del plantel es buena. Creo que, y lo dijo Francisco (Meneghini), si uno evalúa lo que se ha hecho desde que tocó asumir la gerencia cada año el plantel ha sido mejor”, explicó.

“Lógicamente no todo es acierto y hacemos autocrítica, pero una evaluación general me parece que es positiva y de los jugadores que no siguieron, por distintas motivos, nos marca que la posición de delantero debemos reforzar y con lo que haremos el plantel en 2026 será aun mejor”, finalizó.