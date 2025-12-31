Manuel Ibarra, el lateral derecho de Universidad de Chile entre 2004 y 2005, y campeón con los azules el Apertura 2024, se deshizo en elogios para el actual carrilero distro de los azules. Caté, de 48 años, pone todas las fichas a que Fabián Hormazábal tendrá nuevamente un gran año en 2026.

“Su mayor virtud es el despliegue físico, un jugador incansable. Ocupa las dos áreas y hace mucho daño cuando va al ataque. Y si bien descuidas abajo cuando subes, ha sabido responder a la hora de defender y marcar”, dijo el musculoso ex lateral derecho en conversación con RedGol.

Caté agrega que “creo que Fabián ya está consolidado en Universidad de Chile, ha demostrado ser uno de los puntales altos y con un despliegue físico tremendo. Se ha ganado el cariño del hincha. Creo que incluso está apto para dar el salto al extranjero con lo que demostró en Copa Libertadores, Sudamericana y en la selección”.

“No le ha pesado la alta competencia ni la camiseta. Y puede dar mucho afuera. Lo único que le falta es inscribir su nombre en la U con un título en el campeonato nacional“, complementa.

Caté y la polifuncionalidad de Hormazábal en la U

En el análisis táctico, el oriundo de Graneros sostiene que “incluso cuando Fabián ha jugado en línea de tres como central, marcó diferencias a la hora de atacar. Tiene un despliegue físico tremendo y marca mucha diferencia cuando sube. Es un jugador punzante. Darle mayor libertad a la hora de atacar es sacar provecho a sus puntos fuertes”.

“Quizás cumplir como central le perjudica un poquito porque tiene que hacer mayor despliegue físico. Para aprovecharlo mejor claramente es como lateral o lateral volante, es un punto alto para sumar en ataque“, añade.

De 29 años, Hormazábal explotó recién en su llegada a la U en 2024, tras pasos por O’Higgins, Curicó Unido y Deportes La Serena.

“Le ha pasado a muchos futbolistas que dan esa vuelta larga y que cuando llegan a un grande logran exhibir todo su potencial futbolístico. A Fabián le pasó eso, calidad futbolística ha tenido siempre, pasa que al estar en la U tuvo mayor vitrina y demostró que la competencia internacional no le queda grande”, expone Manuel Ibarra.

Caté sentencia que “lamentablemente explotó tarde, pero está más vigente que nunca y en su mejor momento. Ha demostrado en la selección que puede mostrar mucho. Está para grandes cosas. Y si le llega una oferta del extranjero estoy seguro que va a andar bien”.