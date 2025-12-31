Universidad de Chile ya tiene a Francisco Meneghini como nuevo entrenador y ahora la misión de Azul Azul y el DT es armar el plantel de cara al 2026. En los que respecta a la delantera, el Chuncho busca el regreso de Eduardo Vargas y un fichaje polémico: Juan Martín Lucero.

Todo indica a que el acuerdo con Vargas está listo, pero la prioridad azul es el ex Colo Colo. Como opción también vuelve a aparecer otro con pasado albo: Octavio Rivero.

En conversación con BolaVip Chile, el ex presidente de Azul Azul, Federico Valdés, le abre las puertas de la U a Lucero y le pone paños fríos a la molestia de los hinchas por el pasado del Gato en Colo Colo.

Como Charles Aránguiz: Lucero un muy buen jugador

“Lo que la U necesita hoy día la U es un centro delantero en plena vigencia. Ocurre lo mismo en el puesto de arquero, ocurre lo mismo en el puesto de central. Necesitamos jugadores que rindan al máximo ahora“, dijo Valdés.

Valdés tajante sobre Lucero y posible arribo a la U: recuerda que Charles Aránguiz también jugó en Colo Colo.

Sobre el delantero argentino de 34 agrega que “Charles Aránguiz jugó en Colo Colo, es exactamente lo mismo. Lucero es un muy buen jugador de fútbol“.

Y Valdés es voz autorizada en el Chuncho. El ex directivo conformó quizás uno de los dos mejores planteles de la U, consiguiendo la Copa Sudamericana 2011, que le pelea en la historia de la U al Ballet Azul. Y no fue fácil. De hecho, el ex presidente de la concesionaria pasó susto y se ganó el odio de los fanáticos a la llegada de Jorge Sampaoli, aceptando la decisión del DT de cortar a Manuel Iturra y Rafael Olarra.

Respecto al 2026, Federico Valdés sentencia que espera “una U campeona en el plano local, una participación destacada en la Copa Sudamericana y que empecemos a ver algo, algo de recuperación en el nivel de nuestra selección chilena que está tan a mal traer”.