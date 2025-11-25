Universidad de Chile está a pocos días de despedir del fútbol a Walter Montillo, un jugador que se ganó el respeto y el cariño de los hinchas, cuando fue adquirido por los azules para la temporada 2008.

El volante argentino venía como uno de los jugadores con más proyección desde San Lorenzo, donde el presidente de la U de ese entonces, Federico Valdés, guarda varias anécdotas de la negociación.

Algo que reveló en un nuevo capítulo de El Gerente -el podcast de The Clinic conducido por Ian Mac Niven y Nelson Osses- donde dejó en claro que no conocían al volante.

“Con la llegada de Montillo hay una anécdota muy buena. Para que no se dieran cuenta el presidente de San Lorenzo quería que fueran el presidente de la U a Buenos Aires, cosa que yo no hacía”, explicó.

Walter Montillo se ganó el cariño en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Pellegrini recomendó a Walter Montillo a U de Chile

Federico Valdés aseguró que Walter Montillo llegó a Universidad de Chile por recomendación de un ex jugador y entrenador del club, donde recién le siguieron la huella.

“Fue una recomendación de Manuel Pellegrini a Arturo Salah, así llegó y nos enteramos que existía. Lo tuvo como jugador en San Lorenzo y le dijo a Salah que era un crack”, recordó.

Por lo mismo, aceptó las condiciones que le pidieron los argentinos: “Me fui un domingo a la hora que Colo olo ganaba el torneo. El partido era a las 4 y mi avió era exacto a esa hora”.

“Llegué a un hotel de mala muerte, todavía tengo una foto y el presidente que se llamaba Rafael Savino quería cerrar el trato y nos dimos la mano”, finalizó.

