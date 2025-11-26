“No he hablado”: Manuel Pellegrini niega renovación en el Real Betis y mantiene ilusión en la Roja

Manuel Pellegrini enfrenta momentos claves en su permanencia en Real Betis. El adiestrador aún no renueva su contrato y en la selección chilena siguen de cerca su situación para que lidere el próximo proceso hacia el Mundial 2030.

Sin embargo, mientras esto sigue en negociaciones el cuadro albiverde se mide este jueves ante el Utrecht por la Europa League. Partido que será clave ya que un nuevo triunfo podría meterse hasta en la parte alta del torneo.

Por lo mismo la concentración es total en el cuadro del Betis que será local en el Estadio de La Cartuja. “Espero un rival difícil, si juegan en Europa es por algo. Podrán tener mejor o peores resultados pero va a venir con la intención de ganar. Vamos a sacar el mejor equipo para ganar”, enfatizó el Ingeniero.

Manuel Pellegrini niega renovación con Real Betis

Pero el tono del entrenador chileno cambió radicalmente al ser consultado sobre su futuro en el Real Betis. En las últimas horas se filtró que tenía prácticamente asegurada su renovación con el elenco español.

Sin embargo, el propio entrenador enfatizó que esto no es como se ha deslizado y mantiene las puertas abiertas a la opción de llegar a la selección chilena para el próximo proceso de Eliminatorias.

“No he hablado con nadie del tema, de mi lado. Estamos solo concentrados en el partido de mañana. Ya veremos el día de mañana si le damos solución. Solo estamos pensando en los tres puntos que tenemos que sumar en casa”, sentenció certero.

