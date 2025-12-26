Deportes Copiapó finalizó duramente la temporada 2025, donde quedó fuera de la final de Liguilla de Ascenso, por lo que deberá disputar el 2026 en Primera B. Por lo mismo, el cuadro de Atacama busca reforzarse y tiene en la mira a jugador de Santiago Wanderers.

Según reveló el medio PrimeraBChile, el volante John Valladares, que disputó la temporada 2025 en Santiago Wanderers, será el nuevo refuerzo del equipo para la próxima temporada. “En una movida que apunta a reforzar el mediocampo del León de Atacama”, señala el medio.

Asimismo, señala que todo estaría encaminado para que el jugador de 22 años se sume al equipo. Este 2025 Valladares sumó 27 partidos, sumando 4 goles y 1 asistencia.

ver también Movidas 2026: Fue figura en la Primera B, sonó en Coquimbo y ahora se marcha a exótica liga

“Desde Deportes Copiapó ven en el jugador una opción interesante pensando en darle mayor dinámica y recambio al mediocampo, apostando además por un futbolista joven, con proyección y experiencia reciente en la Primera B”.

John Valladares se despediría de Santiago Wanderers para fichar por Copiapó. 06/07/2024 Andres Pina/Photosport

Los refuerzos de Deportes Copiapó

Desde Deportes Concepción llegarán al equipo Ulises Ojeda, mediocampista argentino de 30 años, que tras dos temporadas vistiendo la Lila dejará al León para sumarse a Copiapó. El otro jugador es el defensa Nozomi Kimura de 28 años.

Publicidad

Publicidad

A ellos se suma Iván Ledezma, histórico de los Loínos que selló este 2025 su regreso al club, pero que tras una temporada se despide para unirse al León de Atacama.