Fútbol Chileno

Reinaldo Sánchez despotrica contra Copa Chile y Copa de la Liga: pide 24 clubes en Primera División

El presidente de Wandereres plantea que la Copa Chile y la Copa de la Liga no sirven para nada, por lo que es mejor subir equipos a Primera para pagarle la plata a TNT Sports.

Por Felipe Escobillana

Reinaldo Sánchez quiere que la Primera División de Chile tenga 24 equipos
El fútbol chileno tendrá un nuevo torneo el 2026: la Copa de la Liga. Tendrá más peso que la Copa Chile, pues entregará directamente un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores.

Estos cambios no le gustaron nada a Reinaldo Sánchez, ex presidente de la ANFP y actual mandamás de Santiago Wanderers. Para él, no tiene sentido que hagan jugar a los equipos de Primera B certámenes que, en caso de ganar, no les permite participar en torneos internacionales, por reglamento Conmebol.

“La Copa Chile no sirve para nada. A los equipos de Primera B no los dejan jugar las copas internacionales. Competimos por nada, es puro gasto”, señala en entrevista con Redgol.

“Y la Copa de la Liga es otra tontera”, aclara. “A los de Primera B no nos sirve para nada, es un gasto inútil, a lo más te pueden entregar una copa”, añade sobre el nuevo certamen.

Reinaldo Sánchez quiere que aumenten a 24 equipos en Primera División

Reinaldo Sánchez quiere un torneo de 24 equipos en Primera

Por lo mismo, indica que la solución para pagarle los partidos pendientes a TNT Sports era aumentar los clubes en Primera División, para que sea un torneo con mayor equipos y más competitivo.

Deben aumentar los clubes en Primera, más allá de Wanderers. Lo digo por Talca, Temuco, Antofagasta, Arica, Iquique, Calama y Valparaíso. Deberían ser 24 equipos. Porque no sirve hacer campeonatos que no sirven para nada. Para los de Primera B es un gasto innecesario”, manifiesta Sánchez.

Insiste en que “para pagarle a TNT deberían aumentar los clubes en Primera A, con más equipos hay un campeonato más largo. Deberían hacer eso. Como hizo Argentina”, ejemplifica.

Publicidad

