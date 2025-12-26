El fútbol chileno tendrá un nuevo torneo el 2026: la Copa de la Liga. Tendrá más peso que la Copa Chile, pues entregará directamente un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores.

Estos cambios no le gustaron nada a Reinaldo Sánchez, ex presidente de la ANFP y actual mandamás de Santiago Wanderers. Para él, no tiene sentido que hagan jugar a los equipos de Primera B certámenes que, en caso de ganar, no les permite participar en torneos internacionales, por reglamento Conmebol.

“La Copa Chile no sirve para nada. A los equipos de Primera B no los dejan jugar las copas internacionales. Competimos por nada, es puro gasto”, señala en entrevista con Redgol.

“Y la Copa de la Liga es otra tontera”, aclara. “A los de Primera B no nos sirve para nada, es un gasto inútil, a lo más te pueden entregar una copa”, añade sobre el nuevo certamen.

Reinaldo Sánchez quiere que aumenten a 24 equipos en Primera División

Reinaldo Sánchez quiere un torneo de 24 equipos en Primera

Por lo mismo, indica que la solución para pagarle los partidos pendientes a TNT Sports era aumentar los clubes en Primera División, para que sea un torneo con mayor equipos y más competitivo.

Publicidad

Publicidad

“Deben aumentar los clubes en Primera, más allá de Wanderers. Lo digo por Talca, Temuco, Antofagasta, Arica, Iquique, Calama y Valparaíso. Deberían ser 24 equipos. Porque no sirve hacer campeonatos que no sirven para nada. Para los de Primera B es un gasto innecesario”, manifiesta Sánchez.

Insiste en que “para pagarle a TNT deberían aumentar los clubes en Primera A, con más equipos hay un campeonato más largo. Deberían hacer eso. Como hizo Argentina”, ejemplifica.

ver también Calendario listo 2026: La ANFP publica el inicio de la Liga de Primera y todas sus competencias

De hecho, cree que debería hacerse el torneo más largo del mundo. “Si tuvieran 24 equipos serían 46 fechas. Eso es lo que deberían hacer, el resto son puras tonteras”, explica al cierre.

Publicidad

Publicidad

Una idea que para el 2026 ya no se puede implementar, pues las bases están aprobadas en el Consejo de Presidentes.