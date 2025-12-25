Movidas 2026: Fue figura en la Primera B, sonó en Coquimbo y ahora se marcha a exótica liga

El mercado de fichajes sorprende con un nueva salida de un joven talento del fútbol chileno. Esto tiene relación con Thomas Jones que en el 2025 destacó en la campaña de Deportes Copiapó y estuvo cerca de conquistar el anhelado ascenso a la Liga de Primera.

El futbolista de 28 años marcó 14 goles en 34 partidos disputados. Por lo que despertó el interés de los grandes del país como Cobreloa. Incluso estuvo a detalles de firmar por Coquimbo Unido donde Hernán Caputto – que lo dirigió en Copiapó- pidió hacer un esfuerzo por el delantero zurdo.

“Es un jugador joven y que se puede adaptar. Ya tuve conversaciones con los dirigentes y genera consenso”, alertó el estratega nacional que asumió el desafío en el puerto pirata.

El nuevo club de Thomas Jones

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente un gigante de Asia se lleva al ex jugador de Magallanes. Ahora Jones emigra a Kazajistan para jugar en el FC Kaisar Kyzylorda que disputa la Premier League de dicho país.

“¡Esperamos que nuestro nuevo jugador esté a la altura de las esperanzas de los fans!”, indicó el cuadro kazajo en sus redes sociales. Anuncio que recibió el respaldo de sus excompañeros como Joaquín Larrivey, Marcelo Filla, Danio Catalán y Julián Alfaro entre otros.

“Hello Kaiser fans. My name es Thomas Jones. See you soon in the Stadium”, complementó el joven jugador en perfecto inglés en su anuncio oficial y que tendrá su primera experiencia en el extranjero.

En la reciente temporada el Kaysar terminó 11ª con 22 puntos en 26 partidos. El cuadro es dirigido por el ruso Viktor Kumykov y por ahora el chileno Jones ahora será el único extranjero en el cuadro que disputa la Premier League en Kazajistán.