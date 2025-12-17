Movidas 2026: Fue verdugo de Colo Colo, brilló en la Primera B y ahora suena en Coquimbo Unido

Coquimbo Unido sigue en la búsqueda de refuerzos para el 2026. El elenco aurinegro tiene como gran desafío la disputa de la Copa Libertadores y ahora con Hernán Caputto quiere un equipo competitivo para luchar por el sueño internacional.

De momento solo se ha confirmado la llegada de Matías Fracchia. Pero además se renovó a Juan Cornejo, Diego Sánchez, Benjamín Chandía, Sebastián Cabrera, Martín Mundaca, Matías Zepeda, Nicolás Johansen, Alejandro Azócar, Elvis Fernández, Salvador Cordero, Dylan Glaby, Lukas Soza, Diego Plaza y Francisco Salinas. Por lo que tiene a gran parte de la columna vertebral para el próximo año.

El tema sufrió una dura baja ya que se confirmó la salida de Matías Palavecino. El volante creativo anunció su partida del puerto pirata y con ello obliga a que Coquimbo vaya en busca de un jugador que marque las diferencias en el campo rival.

Es así como Caputto confesó que hay un jugador de la Primera B que podría ser la gran sorpresa en esta ventana de contrataciones. Al ser consultado por Radio Cooperativa, el DT confesó que su deseo es poder traer a Thomas Jones, a quien ya pudo dirigir en Deportes Copiapó.

Caputto pide a figura de la B

“Sí, es un jugador que me gustaría tener. Es un jugador joven y que se puede adaptar. Ya tuve conversaciones con los dirigentes y genera consenso. Me gusta que todos estemos de acuerdo en ese tipo de decisiones”, reconoció el estratega sobre el ex Magallanes y que hasta fue verdugo de Colo Colo en la Supercopa que la Academia conquistó en 2023.

Jones llegó este 2025 a disputar 34 partidos y marcó 14 goles. Por lo que es uno de los tapados para sumarse al elenco pirata. “Eso es lo que uno busca como entrenador, que siempre el jugador pueda superar su nivel”, agregó Caputto.

El tema ahora queda entre la dirigencia y sus pares de Copiapó. Cabe consignar que el DT aurinegro pidió que ya para está semana se pueda cerrar el plantel y así empezar a trabajar de la mejor forma la pretemporada.