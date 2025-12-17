Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Movidas 2026: Fue verdugo de Colo Colo, brilló en la Primera B y ahora suena en Coquimbo Unido

Hernán Caputto confesó que están en conversaciones con una de las figuras del ascenso y que ya pudo dirigir en Deportes Copiapó.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Jones ahora suena en el puerto pirata
© JAVIER SALVO/PHOTOSPORTJones ahora suena en el puerto pirata

Coquimbo Unido sigue en la búsqueda de refuerzos para el 2026. El elenco aurinegro tiene como gran desafío la disputa de la Copa Libertadores y ahora con Hernán Caputto quiere un equipo competitivo para luchar por el sueño internacional. 

De momento solo se ha confirmado la llegada de Matías Fracchia. Pero además se renovó a Juan Cornejo, Diego Sánchez, Benjamín Chandía, Sebastián Cabrera, Martín Mundaca, Matías Zepeda, Nicolás Johansen, Alejandro Azócar, Elvis Fernández, Salvador Cordero, Dylan Glaby, Lukas Soza, Diego Plaza y Francisco Salinas. Por lo que tiene a gran parte de la columna vertebral para el próximo año.

Mercado de fichajes: Nuevo DT de Coquimbo Unido confirma dos preciados retornos al campeón

ver también

Mercado de fichajes: Nuevo DT de Coquimbo Unido confirma dos preciados retornos al campeón

El tema sufrió una dura baja ya que se confirmó la salida de Matías Palavecino. El volante creativo anunció su partida del puerto pirata y con ello obliga a que Coquimbo vaya en busca  de un jugador que marque las diferencias en el campo rival. 

Es así como Caputto confesó que hay un jugador de la Primera B que podría ser la gran sorpresa en esta ventana de contrataciones. Al ser consultado por Radio Cooperativa, el DT confesó que su deseo es poder traer a Thomas Jones, a quien ya pudo dirigir en Deportes Copiapó. 

Caputto pide a figura de la B 

“Sí, es un jugador que me gustaría tener. Es un jugador joven y que se puede adaptar. Ya tuve conversaciones con los dirigentes y genera consenso. Me gusta que todos estemos de acuerdo en ese tipo de decisiones”, reconoció el estratega sobre el ex Magallanes y que hasta fue verdugo de Colo Colo en la Supercopa que la Academia conquistó en 2023. 

El hermoso gesto que prepara Sebastián Galani con Coquimbo Unido

ver también

El hermoso gesto que prepara Sebastián Galani con Coquimbo Unido

Jones llegó este 2025 a disputar 34 partidos y marcó 14 goles. Por lo que es uno de los tapados para sumarse al elenco pirata. “Eso es lo que uno busca como entrenador, que siempre el jugador pueda superar su nivel”, agregó Caputto. 

Publicidad

El tema ahora queda entre la dirigencia y sus pares de Copiapó. Cabe consignar que el DT aurinegro pidió que ya para está semana se pueda cerrar el plantel y así empezar a trabajar de la mejor forma la pretemporada. 

Lee también
Cobreloa tendría todo listo para quedarse con gran figura de Primera B
Mercado de fichajes 2026

Cobreloa tendría todo listo para quedarse con gran figura de Primera B

Mientras espera a Colo Colo, Cobresal se mueve en el mercado de fichajes
Colo Colo

Mientras espera a Colo Colo, Cobresal se mueve en el mercado de fichajes

¿Para reemplazar a Coelho? El goleador que está cerca de llegar a Cobresal
Campeonato Nacional

¿Para reemplazar a Coelho? El goleador que está cerca de llegar a Cobresal

"Lo mencionaron, pero...": el hombre clave para el regreso de Damián Pizarro
Colo Colo

"Lo mencionaron, pero...": el hombre clave para el regreso de Damián Pizarro

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo