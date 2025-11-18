El Campeonato Nacional está cerca de terminar y con ello, los distintos clubes comienzan a definir a los posibles refuerzos que podrían llegar para la temporada 2026, siendo uno de ellos Cobresal, quienes ya tendría los ojos puestos en un goleador de Primera B.

Según reveló Primera B, Thomas Jones, una de las figuras de Deportes Copiapó, está en el radar de los Mineros. Señalando que a pesar de que junto a su club actual enfrentarán la Liguilla para definir el ascenso a la máxima división chilena, su llegada a la Liga de Primera podría estar ya asegurada, independiente el resultado.

El medio señala que el delantero de 28 años “cambiaría Copiapó para ir a El Salvador y firmar por Cobresal”.

La carrera de Thomas Jones

El jugador comenzó su carrera el año 2015 en Barnechea, para luego llegar a Deportes Santa Cruz.

El 2018 se sumó a Magallanes donde estuvo hasta el 2024 dejando el club para sumarse a Deportes Copiapó donde lleva 13 goles y se ha consolidado como el segundo goleador de la Primera B.

Thomas Jones podría llegar a Cobresal la próxima temporada./Photosport

¿Cobresal busca reemplazo para Diego Coelho?

El delantero uruguayo de 30 años lleva una gran temporada con los Mineros, donde se ha posicionado en el cuarto lugar del listado de goleador con 11 anotaciones en el campeonato.

Publicidad

Publicidad

Mientras que Cobresal actualmente va en el sexto lugar de la tabla de posiciones que, de terminar así, les da la clasificación a Copa Sudamericana.

Debido a su desempeño esta temporada, el jugador llamó el interés de otros clubes, donde aseguran que Universidad Católica habría puesto sus ojos en el goleador.