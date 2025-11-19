Colo Colo volvió este martes a los entrenamientos pensando en la recta final de la Liga de Primera. Este domingo 23 de noviembre, los albos reciben a Unión La Calera en una de sus tres finales para lograr la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

El elenco de Fernando Ortiz depende de sí mismo para terminar este año complicado con una celebración y quedarse con un cupo internacional. Tiene 41 puntos, a dos de Audax Italiano y tres de Cobresal, los últimos clasificados a copas y a quienes enfrentará después.

Y el DT recibe una muy buena noticia, porque recuperó a uno de sus futbolistas lesionados y lo sumó a las prácticas que comenzaron este martes.

Según informó Dale Albo, Francisco Marchant volvió a entrenar con normalidad y podría aparecer en la recta final del Cacique. El delantero había sufrido un esguince medial de rodilla derecha tras regresar de su participación con la Roja en el Mundial Sub 20, y se perdió cuatro fechas por ello.

Francisco Marchant volvió a los entrenamientos con Colo Colo | Photosport

Fernando Ortiz recupera a Francisco Marchant en Colo Colo

El regreso de Francisco Marchant es una muy buena noticia considerando los minutos Sub 21 que debe cumplir Colo Colo en los tres últimos partidos del torneo nacional. El atacante es el jugador que más aportado minutaje juvenil (suma 1.142′) durante este año.

Los albos acumulan 1.752 minutos de los 1.890 que exigen las bases de la Liga de Primera, y deben sumar un promedio de 46 por encuentro para ponerse al día en este importante ítem.