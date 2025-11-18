Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

La mala noticia que recibe Colo Colo para su “final” con Unión La Calera

Los albos tienen un partido clave este domingo ante los cementeros en el estadio Monumental por la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo tiene un partido clave ante La Calera.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo tiene un partido clave ante La Calera.

A Colo Colo le restan tres finales en la Liga de Primera y las debe ganar para así abrochar el triste objetivo que le queda, que es apenas clasificar a la Copa Sudamericana.

Los albos se encuentran en la octava posición de la tabla y deben quedar al menos en el séptimo puesto para acceder al torneo continental, y dos puntos los separa de dicho lugar.

La primera “final” para el equipo de Fernando Ortiz será este domingo ante Unión La Calera, un equipo que no se juega nada en el cierre del certamen.

La crisis que genera impacto en Colo Colo para el mercado de fichajes: “Van a haber cambios”

ver también

La crisis que genera impacto en Colo Colo para el mercado de fichajes: “Van a haber cambios”

Aforo reducido para el partido de Colo Colo vs La Calera

Blanco y Negro quiere que el público acompañe a Colo Colo en el partido ante los cementeros, es por ello que solicitó un aforo de 42 mil personas para el partido del domingo.

Colo Colo tiene un partido vital ante La Calera. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Colo Colo tiene un partido vital ante La Calera. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

La respuesta de las autoridades fue negativa, ya que apenas podrán vender 36 mil localidades y la galería Magallanes permanecerá cerrada.

Publicidad

De esta forma, Colo Colo suma el primer revés de cara al importante encuentro ante Unión La Calera por la fecha 28° de la Liga de Primera.

Gran enemigo de Colo Colo sepulta sus dos grandes deseos en el mercado de fichajes: “Tiene contrato…”

ver también

Gran enemigo de Colo Colo sepulta sus dos grandes deseos en el mercado de fichajes: “Tiene contrato…”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo volverá a jugar de manera oficial el próximo domingo 23 de noviembre, cuando desde las 20:30 horas reciba a Unión La Calera en el Monumental.

Lee también
¡Desde los $1.000! Así será la venta de entradas para Colo Colo vs. La Calera
Colo Colo

¡Desde los $1.000! Así será la venta de entradas para Colo Colo vs. La Calera

¿Cuándo juega Colo Colo vs. La Calera por Liga de Primera?
Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo vs. La Calera por Liga de Primera?

Celebra Ortiz: Los tres regresos claves de Colo Colo ante La Calera
Colo Colo

Celebra Ortiz: Los tres regresos claves de Colo Colo ante La Calera

Michael Clark se aferra a la presidencia de la U pese al castigo
U de Chile

Michael Clark se aferra a la presidencia de la U pese al castigo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo