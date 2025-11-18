La mala noticia que recibe Colo Colo para su “final” con Unión La Calera

A Colo Colo le restan tres finales en la Liga de Primera y las debe ganar para así abrochar el triste objetivo que le queda, que es apenas clasificar a la Copa Sudamericana.

Los albos se encuentran en la octava posición de la tabla y deben quedar al menos en el séptimo puesto para acceder al torneo continental, y dos puntos los separa de dicho lugar.

La primera “final” para el equipo de Fernando Ortiz será este domingo ante Unión La Calera, un equipo que no se juega nada en el cierre del certamen.

Aforo reducido para el partido de Colo Colo vs La Calera

Blanco y Negro quiere que el público acompañe a Colo Colo en el partido ante los cementeros, es por ello que solicitó un aforo de 42 mil personas para el partido del domingo.

La respuesta de las autoridades fue negativa, ya que apenas podrán vender 36 mil localidades y la galería Magallanes permanecerá cerrada.

De esta forma, Colo Colo suma el primer revés de cara al importante encuentro ante Unión La Calera por la fecha 28° de la Liga de Primera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo volverá a jugar de manera oficial el próximo domingo 23 de noviembre, cuando desde las 20:30 horas reciba a Unión La Calera en el Monumental.