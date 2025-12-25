Si bien no fue planteada como una prioridad por Aníbal Mosa, la portería es algo que preocupa en Colo Colo. Esto, pese a que son cinco los futbolistas en ese puesto que partirán el 2026 en el Cacique.

¿Cómo así? Bueno, sin contar a Brayan Cortés, que se piensa que partirá (aunque algunos aseguren que no), hay otros tres porteros que vuelven de préstamos a la escuadra alba.

Además de Fernando De Paul y Eduardo Villanueva, Colo Colo tiene el regreso de Julio Fierro (Deportes Copiapó), Benjamín Morales (Deportes Limache) y Martín Ballesteros (Unión La Calera). Este último es el con el futuro más incierto.

¿Qué pasará con Martín Ballesteros?

Su debut era glorioso. Fue figura en el amistoso que Colo Colo jugó ante River Plate a fines del 2023, atajando balones complicadísimos, aunque comiéndose uno de los tantos. Su primer partido generó muchas expectativas.

Pese a declarar amor incondicional a Colo Colo, el joven de 23 años pronto fue cedido a Unión Española. La idea era que sumara minutos en la Primera División. Allí, jugó tan sólo cuatro partidos (tres por Copa Chile y uno por el torneo nacional), recibiendo un total de siete goles y comiéndose un gol increíble de más allá de media cancha ante Magallanes.

A principios de 2025, por ende, Colo Colo se decidió a mandarlo nuevamente a préstamo, esta vez a Unión La Calera. El resultado fue aún peor: Martín Ballesteros no jugó un solo partido en la portería cementera. Sin espacio, sin reconocimiento y sin minutos, vuelve en 2026 a Macul, con la única esperanza puesta en que su próximo préstamo sea mucho más fructífero.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto ha jugado Martín Ballesteros en toda su carrera profesional?

Salido de las inferiores de la Universidad Católica, este portero tuvo la chance de debutar profesionalmente en un amistoso de Colo Colo ante River Plate, debido a la ausencia de Brayan Cortés y Fernando De Paul. Pese a ello, si se cuentan los partidos por los puntos, ha jugado tan sólo cuatro partidos profesionales, todos en Unión Española.

¿Cómo le fue a Colo Colo en la Liga de Primera 2025?