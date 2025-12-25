Crisis económica total: revelan la nueva oferta ridícula de Colo Colo por una figura del fútbol chileno

Las vacas flacas llegaron para quedarse al estadio Monumental. Los recursos económicos escasean en Colo Colo y se está notando por el austero mercado de fichajes que está realizando.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reconoció que no tienen mucho presupuesto para realizar contrataciones, por lo que el gerente deportivo, Daniel Morón, está buscando refuerzos de bajo costo.

La modalidad del Cacique es traer jugadores baratos o simplemente que estén libre, es por ello que ya cerraron al lateral derecho Matías Fernández, quien firmó en Colo Colo tras terminar su contrato con Independiente del Valle.

Colo Colo realiza insignificante propuesta por Daniel Castro

Una de las grandes figuras del fútbol chileno en 2025 fue el delantero Daniel Castro, quien fue clave en Deportes Limache con sus 17 goles en la temporada.

Colo Colo se interesó en el popular Popín e hizo una propuesta para contratarlo, según La Tercera, pero fue tan baja que los limachinos se rieron en la cara de los dirigentes albos.

“El Cacique ofreció 250 mil dólares por la carta del jugador. Además, la oferta contractual para el futbolista consistía en un año de vínculo y un sueldo cercano a los 15 mil dólares. Es decir, cerca de 14 millones de pesos. La respuesta fue negativa”, explicó el citado medio.

Limache encontró insignificante la oferta por su gran figura, que tiene contrato vigente con el club, por lo que si lo quieren sacar tendrán que subir la oferta.

No es la primera propuesta pobre que realiza Blanco y Negro en el presente mercado de fichajes, porque ya ofreció 50 mil dólares y la carta de tres jugadores a Coquimbo Unido por Bruno Cabrera. El no también fue rotundo.