Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Popín Castro tras quitarle la punta a Colo Colo: “Es un resultado histórico para Limache

Limache vuelve a la cima de la tabla, al menos a espera de lo que haga Colo Colo contra Huachipato. Castro festeja una goleada histórica para El Tomate.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Popín Castro feliz con goleada histórica de Limache.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTPopín Castro feliz con goleada histórica de Limache.

Daniel Castro vuelve a ser histórico en Deportes Limache. El Tomate recuperó la punta de la tabla, al menos hasta mañana, con triunfo por 2-5 contra Cobresal, en el estadio El Cobre de El Salvador, por la séptima fecha de la Liga de Primera.

Popín partió con una habilitación y marcó dos goles para con su doblete dejar el marcar en 0-3 parcial. El 2-5 final es la mayor goleada en la historia de Limache, superando el recordado 4-1 ante Colo Colo por la Copa Chile 2025.

Si bien la diferencia de goles es la misma, por primera vez Limache marca cinco goles en un partido. Y el resultado precisamente sirve para arrebatarle la punta de la tabla a Colo Colo y dejarle tarea frente a Huachipato.

Tabla: Limache en modo Tomate Mecánico golea a Cobresal y le quita la punta a Colo Colo

ver también

Tabla: Limache en modo Tomate Mecánico golea a Cobresal y le quita la punta a Colo Colo

La reacción de Popín Castro en Limache

Estoy muy bien físicamente, contento de seguir haciendo las cosas bien y de aportar al equipo, de seguir bien individualmente. Es un orgullo poder apoyar a mis compañeros, y en un resultado histórico para Limache“, dijo Popín Castro a TNT Sports.

Popín Castro aporto asistencia y dos goles en goleada histórica del puntero Limache.

Popín Castro aporto asistencia y dos goles en goleada histórica del puntero Limache.

Por otro lado, el delantero agregó que “era un partido difícil, en la semana lo planificamos de esta forma. A lo mejor no pensamos nunca este marcador, pero por suerte se nos dieron los goles en el primer tiempo”.

Publicidad

“Ya en el segundo lo pudimos manejar mejor. Estoy contentos por el plantel y el profe, y por todos los que nos acompañan en la semana“, agregó.

Popín Castro remece Limache y se confiesa sobre jugar en U de Chile: “Cada jugador aspira a…”

ver también

Popín Castro remece Limache y se confiesa sobre jugar en U de Chile: “Cada jugador aspira a…”

Castro sentenció que “si lo notan hubo muchos cambios en el once inicial, para tener un buen recambio para el segundo tiempo. Sabíamos que el peso del partido nos iba a afectar por la altitud, pero supimos manejarlo bien. Nos llevamos un triunfo muy importante“.

Resumen:

Deportes Limache venció 2-5 a Cobresal y recuperó el liderato de la Liga de Primera.

El delantero Daniel Castro aportó una asistencia y dos goles en la victoria de visita.

El resultado de 2-5 es la mayor goleada histórica de Limache, superando el 4-1 de 2025.

Lee también
Tabla: Limache le quita la punta a Colo Colo en guerra de goles
Chile

Tabla: Limache le quita la punta a Colo Colo en guerra de goles

Hizo una jugada top en la U: "Pasaron muchas cosas que no hacían bien al..."
U de Chile

Hizo una jugada top en la U: "Pasaron muchas cosas que no hacían bien al..."

¡Golpazo! Chupete se lleva a San Luis a querido jugador de Limache
Mercado de fichajes 2026

¡Golpazo! Chupete se lleva a San Luis a querido jugador de Limache

Los rivales de Garin, Barrios y Jarry en la qualy del Masters de Miami
Redsport

Los rivales de Garin, Barrios y Jarry en la qualy del Masters de Miami

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo