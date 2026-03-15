Daniel Castro vuelve a ser histórico en Deportes Limache. El Tomate recuperó la punta de la tabla, al menos hasta mañana, con triunfo por 2-5 contra Cobresal, en el estadio El Cobre de El Salvador, por la séptima fecha de la Liga de Primera.

Popín partió con una habilitación y marcó dos goles para con su doblete dejar el marcar en 0-3 parcial. El 2-5 final es la mayor goleada en la historia de Limache, superando el recordado 4-1 ante Colo Colo por la Copa Chile 2025.

Si bien la diferencia de goles es la misma, por primera vez Limache marca cinco goles en un partido. Y el resultado precisamente sirve para arrebatarle la punta de la tabla a Colo Colo y dejarle tarea frente a Huachipato.

ver también Tabla: Limache en modo Tomate Mecánico golea a Cobresal y le quita la punta a Colo Colo

La reacción de Popín Castro en Limache

“Estoy muy bien físicamente, contento de seguir haciendo las cosas bien y de aportar al equipo, de seguir bien individualmente. Es un orgullo poder apoyar a mis compañeros, y en un resultado histórico para Limache“, dijo Popín Castro a TNT Sports.

Popín Castro aporto asistencia y dos goles en goleada histórica del puntero Limache.

Por otro lado, el delantero agregó que “era un partido difícil, en la semana lo planificamos de esta forma. A lo mejor no pensamos nunca este marcador, pero por suerte se nos dieron los goles en el primer tiempo”.

Publicidad

Publicidad

“Ya en el segundo lo pudimos manejar mejor. Estoy contentos por el plantel y el profe, y por todos los que nos acompañan en la semana“, agregó.

ver también Popín Castro remece Limache y se confiesa sobre jugar en U de Chile: “Cada jugador aspira a…”

Castro sentenció que “si lo notan hubo muchos cambios en el once inicial, para tener un buen recambio para el segundo tiempo. Sabíamos que el peso del partido nos iba a afectar por la altitud, pero supimos manejarlo bien. Nos llevamos un triunfo muy importante“.

Resumen:

Deportes Limache venció 2-5 a Cobresal y recuperó el liderato de la Liga de Primera.

El delantero Daniel Castro aportó una asistencia y dos goles en la victoria de visita.

El resultado de 2-5 es la mayor goleada histórica de Limache, superando el 4-1 de 2025.