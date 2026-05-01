Uno de los temas que más discusión genera entre los hinchas de Vélez Sarsfield es si le conviene al equipo juntar en la cancha al talentoso chileno Diego Valdés con su colega volante ofensivo Manuel Lanzini. El DT del Fortín lo ha hecho en algunas ocasiones.

Pero también reservó a uno de los dos en otros momentos. Por eso mismo, generalmente es algo que Guillermo Barros Schelotto debe abordar antes o después de los encuentros. “Sería difícil comparar los partidos. Debemos analizar el total”, apuntó el Mellizo.

“Cuando juegan Valdés y Lanzini juntos tenemos mucho dominio de pelota y territorio. Menos dinámica. Hay cosas a favor y en contra cuando juegan los dos o uno de los dos”, aseguró el DT, quien también trabajó en Boca Juniors y ganó la Copa Sudamericana con Lanús.

Diego Valdés le anotó un gol a Gimnasia y Tiro en la Copa Argentina. (Foto: Vélez Sarsfield).

“Lo bueno es que contamos con dos jugadores de muy alto nivel, muy talentosos, que tienen gol y pueden darnos muchas cosas. Veremos en cada paso que toque dar en el futuro lo de ponerlos juntos o por separado”, aseguró el otrora delantero de Boca.

Manuel Lanzini en acción frente a River Plate con Vélez. (Marcelo Endelli/Getty Images).

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Insistió en el punto. “Pero Vélez tiene en esa posición a dos jugadores muy buenos”, como para tranquilizar a los fanáticos. El estratego del Fortín sabe que el equipo tiene la liga y la copa en el plano local, además de la participación en la Copa Libertadores.

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DT de Vélez valora a Valdés, Lanzini, Baeza y Aliendro

La valoración positiva del entrenador de Vélez Sarsfield sobre Valdés y Lanzini fue positiva. Como la de varios otros. Incluso un chileno. “Muy bien lo vi a Claudio (Baeza). Hizo un muy buen partido. Lo mismo que (Rodrigo) Aliendro”, dijo Barros Schelotto del Serrucho y del ex volante de River Plate.

“En líneas generales, sin haber uno que se destacó por encima de todos, hubo un buen rendimiento. Cumplieron lo que habíamos establecido en los entrenamientos. Ganaron los mano a mano en el área, tanto para atacar como para defender”, apuntó el Mellizo.

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Y prosiguió con las opciones en el centro de la cancha que tiene. “En el medio, Rodrigo terminó cansado pero bien. Sin lesión. Baeza terminó bien. No vamos a contar con (Lucas) Robertone ni con (Tobías) Andrada, pero está (Luca) Feler que viene jugando. Está (Matías) Arias”, dijo Barros Schelotto.

Claudio Baeza ante Ascacíbar y Leandro Paredes de Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Veremos, tenemos algunas variantes tácticas o futbolísticas que podemos llevar a cabo el lunes. Sabemos que es un partido importante y queremos ganarlo para regalarle un triunfo a la gente. Y así llegar de la mejor manera a cuando empiecen los playoffs”, sentenció el Mellizo, quien confía mucho en la gran calidad de los chilenos Baeza y Valdés en el cuadro de Liniers, que recibirá a Newell’s el 4 de mayo a contar de las 18:15 horas.

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