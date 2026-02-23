El entrenador de Vélez Sarsfield quedó chocho con el partido que jugó Claudio Baeza ante River Plate. Por si eso fuera poco, el Fortín festejó un triunfo ante el aproblemado club que dirige Marcelo Gallardo. Para colmo del cuadro Millonario, cayeron por un gol marcado por Manuel Lanzini.

Por todo lo mostrado por su equipo ante la Banda Sangre, el icónico Guillermo Barros Schelotto tuvo varias razones para sacar conclusiones positivas. Sobre todo por la sociedad entre Tobías Andrada, el Serrucho Baeza y también Lucas Robertone.

“Andrada da presencia en las dos áreas, tiene un ida y vuelta increíble. Genera juego y no se nubla cuando llega al área rival. Continúa tratando de sumar metros o juego con pases. Es opción o es pase, tiene las dos cosas. Lo venía haciendo por adentro como doble 5, lo hizo por fuera”, dijo el Mellizo Barros Schelotto

Tobías Andrada tuvo un buen partido ante River. (Marcelo Endelli/Getty Images).

El Mellizo dejó un espacio para el chileno, motor velezano. “Se entiende muy bien con Baeza y Aliendro”, marcó Barros Schelotto sobre las sociedades del mediocampo. El oriundo de Los Ángeles se ha consolidado como un bastión indiscutido en el Fortín.

Claudio Baeza brilló ante River y había jugado muy bien ante Boca Juniors. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y volvió a hablar sobre Andrada. “Le falta experiencia, pero cuando vaya sumando eso tendrá mucha más capacidad como jugador. Lo perdimos a (Diego) Valdés por una lesión. Manu estaba agotado, pidió el cambio y perdimos el jugador que nos podía dar la pausa”, explicó Barros Schelotto. Se refería a Lanzini, autor del gol de la victoria.

DT de Baeza en Vélez felicita a Lucas Robertone por su juego ante River

Guillermo Barros Schelotto sabe que Claudio Baeza es un indiscutido en el mediocampo de Vélez Sarsfield y también le dio rodaje desde el comienzo a Lucas Robertone, jugador surgido en las inferiores del club que regresó desde el Almería de España.

Lucas Robertone se escabulle de Juanfer Quintero. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Lucas estaba bien, no iba a llegar a los 90, pero sí estaba para 60-70 minutos. Da tranquilidad, juego, experiencia y aceleración para 3/4 de cancha. Hizo un partido muy bueno”, aseguró el Mellizo sobre el centrocampista. Y también guardó un espacio para hablar de Lanzini.

El volante ofensivo, surgido precisamente en River, sacó un derechazo rasante que vulneró la débil respuesta del arquero Franco Armani. “Estuvimos hablando ayer, muchas veces el jugador cuando juega contra su equipo o el rival de su equipo, son partidos especiales”, describió el otrora delantero de Boca Juniors.

Manuel Lanzini tuvo una gran actuación ante River Plate. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Le comentaba que él tiene que hacer su historia en Vélez, no jugar contra River. Será un año, dos o cinco, pero para eso tiene que jugar no para la gente de River”, sentenció Barros Schelotto sobre Lanzini, quien también jugó muchos años en el West Ham United de la Premier League inglesa.

Por lo pronto, Vélez debe recuperar a su equipo para jugar el 25 de febrero en condición de local frente a Deportivo Riestra. El pitazo final quedó pactado para las 19:30 horas en el estadio José Amalfitani.

Revisa el compacto del triunfo del Fortín ante River Plate

Así va la tabla de posiciones en la Liga Profesional de Argentina

Vélez Sarsfield marcha puntero en la tabla de posiciones de la primera fase en la Liga Profesional de Argentina 2026 al cabo de seis (6) partidos.