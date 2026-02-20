Fernando Ortiz llegó a Colo Colo en septiembre de 2025 con plena consciencia de que Claudio Aquino era uno de los llamados a ser figura de la temporada en el centenario. Pero nada de eso ocurrió y el talentoso volante ofensivo argentino estuvo lejos de las millonarias expectativas cifradas en su fichaje.

Lo propio ha ocurrido en la Liga de Primera del presente año, donde Aquino tampoco ha podido mostrar sus condiciones en plenitud. Y sigue muy lejos de aquel jugador que brilló con luz propia bajo la tutela de Gustavo Quinteros en aquel Vélez Sarsfield que fue campeón en Argentina.

Por lo mismo, el DT albo fue consultado por el nivel de Aquino. “Lo he dicho y lo sostengo, si bien no me gusta hablar sobre personas individuales: si todos esperan ver al Claudio Aquino de Vélez no va a estar”, dijo el Tano Ortiz con elocuencia para espantar las esperanzas de ver al “10” que lució en el Fortín.

Fernando Ortiz y Claudio Aquino en la Noche Alba Solidaria vs Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Tiene las condiciones, pero es otro equipo, otro entorno y otra liga. Trabajamos para sacar lo mejor de él, sí claro. Lo ha demostrado, sí claro”, expuso el ex entrenador del América y el Santos Laguna de México, donde logró números funestos antes de fichar por el Eterno Campeón.

Ortiz felicita a Aquino por su crecimiento en Colo Colo

Así las cosas, el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, declaró que se siente conforme por lo mostrado por Claudio Aquino en las prácticas. “El crecimiento que ha tenido desde que llegué ha sido muy satisfactorio desde mi parte”, aseguró el otrora zaguero central de Vélez.

“En diferentes clubes, con diferente entrenador, quizá el rendimiento no es el mismo. Pero trabajamos para que llegue a su máximo nivel”, sentenció el Tano con una suerte de declaración de principios que involucra a todo su staff técnico que llegó a Pedrero.

Claudio Aquino suma 44 partidos en Colo Colo: registra seis goles y seis asistencias. (Diego Martin/Photosport).

Por lo pronto, Ortiz debe afinar detalles en la formación que elegirá para visitar a O’Higgins: el partido está pactado para este sábado 21 de febrero a contar de las 18 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo logró dos victorias seguidas y alcanzó los seis puntos en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.