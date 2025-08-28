En Colo Colo se viven horas cruciales, porque el plantel albo está preparándose para enfrentar el Superclásico ante Universidad de Chile, donde está más que obligado a ganar.

El Cacique arrastra una fea racha en la Liga de Primera, porque viene de cinco partidos seguidos sin ganar y está quedándose atrás en la tabla de posiciones.

Los encargados de dirigir a Colo Colo ante la U serán los interinos Hugo González y Luis Pérez, sin embargo, será el último duelo que preparen, porque Blanco y Negro aseguró que este sábado tendrán al DT titular confirmado.

El nefasto registro de Fernando Ortiz antes de Colo Colo

El candidato número 1 para asumir en Colo Colo es Gustavo Quinteros, quien pidió un poco de tiempo para pensar el ofrecimiento formal que le planteó ByN. El ex DT de los albos es el preferido por Aníbal Mosa.

También se habla fuerte de la chance de Gerardo Martino, no obstante, lo del Tata es más complejo, ya que ni siquiera dio a conocer sus pretensiones económicas y todavía está pensando si le satisface la opción de venir a Chile.

En tanto, el DT que se mete por los palos para llegar a Colo Colo es el argentino Fernando Ortiz, favorito del Bloque Vial (sus cuatro directores tienen pensado votar por él este sábado en el directorio extraordinario de ByN) y quien suma cero títulos en su carrera como entrenador.

Fernando Ortiz en Santos Laguna. (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

El Tano Ortiz viene de una campaña absolutamente desastrosa, porque el último equipo que dirigió en 2025 fue Santos Laguna en la Liga MX, donde estuvo en 17 partidos, de los cuales perdió 14, ganó dos y empató uno. Patético.

Fernando Ortiz es el favorito del Bloque Vial y si Gustavo Quinteros y Gerardo Martino no aceptan la propuesta del campeón chileno, terminará siendo el DT de Colo Colo con contrato hasta finales de 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.