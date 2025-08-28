Sigue la búsqueda del próximo entrenador de Colo Colo. Parecía que Gustavo Quinteros tenía todo listo para tomar el puesto que dejó vacante Jorge Almirón y volver al Monumental, pero el santafesino le pidió más tiempo a Blanco y Negro para tomar una decisión.

“Hoy (miércoles) tuvo una conversación con gran parte del directorio y, efectivamente, pidió un par de días para hacer saber su postura”, explicó Aníbal Mosa. En la lista de candidatos además están Fernando Ortiz, Francisco Arce, Zé Ricardo y Gerardo Martino.

La posible vuelta de Quinteros generó distintas reacciones entre hinchas e históricos. Varias se volvieron negativas cuando se habló de una supuesta cláusula impuesta por el DT, donde pedía quedar libre sin condiciones si lo llamara otro club grande o la selección chilena.

Mosa salió a desmentir esta información. “Alguien levantó esa noticia, pero no es efectiva y tampoco lo aceptaríamos, a no ser que fueran cláusulas sumamente altas. Vamos a traer un cuerpo técnico y no queremos que en la mitad del camino nos dejen abandonados”, aclaró.

¿Gustavo Quinteros será el nuevo entrenador de Colo Colo?

Se espera que este sábado 30 de agosto, el día antes del Superclásico, se defina al próximo entrenador de Colo Colo. “Sí o sí vamos a tener técnico el fin de semana, el sábado, para dar una señal a la hinchada y al camarín, una voz de tranquilidad”, dijo Aníbal Mosa.

Gustavo Quinteros parece tener la ventaja en la carrera, aunque, ante su demora, Fernando Ortiz también se instala en la delantera. Este sábado se volverán a reunir los directores de Blanco y Negro para escuchar a los candidatos y tomar una decisión para lo que queda de la temporada.