Colo Colo sigue trabajando con todo para encontrar a su próximo técnico. El Cacique busca al reemplazante de Jorge Almirón y este miércoles dio un paso clave al reducir la lista de candidatos a cinco nombres.

El Eterno Campeón se tomará de aquí al sábado para definir quién se pondrá el buzo por lo que resta de temporada y uno de ellos es Gerardo Martino. El Tata está entre los nombres que pelean por la banca alba, en una opción que ilusiona a varios, pero también tiene detractores. Y uno de ellos es Marcelo Toby Vega.

El ex futbolista sorprendió durante la noche de este miércoles al pegarle con todo al entrenador. ¿La razón? Según él, hizo lo mismo que Ricardo Gareca con la selección chilena cuando estuvo en México.

Marcelo Toby Vega barre con Gerardo Martino como opción para Colo Colo

Gerardo Martino es uno de los cinco técnicos entre los que Colo Colo elegirá para ser el sucesor de Jorge Almirón. El Tata está libre y es un nombre que gusta a la dirigencia, al punto de que ya tuvieron contactos en las últimas horas.

Marcelo Toby Vega le pegó con todo a Gerardo Martino luego de que Colo Colo confirmara que está en la lista final para reemplazar a Jorge Almirón. Foto: Getty Images.

Pero si bien muchos se ilusionan, para Marcelo Vega sería un error contratarlo. Esto, considerando lo que le pasó cuando estuvo en la selección de México. “Él vivía en Argentina. Es un Gareca más“, dijo sobre el compromiso del DT en las pantallas de TNT Sports.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, el Toby remarcó que Colo Colo lo que menos necesita es un técnico flojo ante su mal momento. “Vivía en Argentina, cuestionado. ¿Quieres un Gareca más trabajando acá? ¡No!“.

ver también Colo Colo destapa detalles de las negociaciones con Gustavo Quinteros y Gerardo Martino

Aunque más allá de que el nombre de Gerardo Martino es uno de los que suenan, hay otros cuatro que se pelean el lugar. Gustavo Quinteros es otro de los que ha tomado ventaja, aunque la aparición de nuevos nombres en las últimas horas lo dejan a la espera.

Habrá que estar atento para saber cuál será la decisión definitiva del Eterno Campeón. El sábado se espera que haya humo blanco y así el plantel juegue el Superclásico ya sabiendo quién llegará a tomar el mando.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo trabaja con todo para contratar a su nuevo técnico. El Cacique apuesta por cinco nombres en su lista final y tendrá que elegir la mejor carta si es que quiere salir de su crisis.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo espera por la respuesta de Gerardo Martino mientras trabaja con la mira puesta en el Superclásico. El Cacique recibe a la U este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

ver también Colo Colo oficializa sus cinco candidatos para ser su nuevo entrenador: Quinteros a la cabeza

Así marcha Colo Colo en la tabla de posiciones

Publicidad