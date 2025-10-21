El fin de semana el fútbol chileno espera por la fecha 25 de la Liga de Primera, con la posibilidad de que Coquimbo Unido se corone por fin y de forma anticipada como campeón del torneo nacional. El margen es amplio para un Pirata de campaña perfecta en la segunda rueda.

Y Marcelo Vega se “lamentó” es el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, argumentando que lo llena más el fútbol de la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez, pero tampoco desacredita al Coquimbo de Esteban González.

“A mí me gusta más como juega la U, pero es válido como juega Coquimbo de contra y va a salir campeón así. Pero a mí me gusta más como juega la U“, dijo el Toby.

Marcelo Vega agregó que “el margen que tiene Coquimbo es muy grande, no es normal que un equipo tenga tantos puntos faltando varios partidos todavía para salir campeón, entonces vienen después de tanto tiempo parados y no saben como llegan futbolísticamente, pero con ese margen que tienen les da para no jugar con esa presión, ese nerviosismo, que saben que en cualquier momento lo ganan“.

Coquimbo sigue ganando y no por suerte

“Y el último partido se lo ganan de nuevo a Colo Colo con una pelota detenida, que Colo Colo todo el año ha tenido esos problemas, entonces no juegan al segundo palo ni arriba ni abajo, esa es una pelota trabajada. Ellos saben que en cualquier momento, no jugando tan bien y quedando menos partidos, te ganan“, sentenció Toby Vega.

Cabe recordar que Coquimbo es puntero con 59 unidades, seguido de Universidad Católica (45), O’Higgins (44), Audax Italiano (43) y Universidad de Chile (42 con un partido pendiente).

Este domingo, en caso de ganarle a O’Higgins y de darse un empate en el Clásico Universitario entre la Católica y la U, Coquimbo se convertirá definitivamente en campeón de la Liga de Primera 2025.

Marcelo Vega es identificado con Colo Colo, club que defendió entre 1993 y 1995, aunque terminó su carrera en un fugaz paso por la U en 2003 y hace algún tiempo manifestó que le tiene cariño a todos los clubes en los que jugó.

