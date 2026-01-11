El atacante y mediocampista de Universidad de Chile, Lucas Assadi, tiene las horas contadas en el Chuncho, a detalles de concretar su salto al extranjero, como inminente refuerzo y fichaje del Atlético Mineiro, hoy dirigido por Jorge Sampaoli.

A espera de su llegara a Belo Horizonte, el chileno ya tiene “apodo” en Brasil, calificado como el nuevo Jorge Valdivia…

Tal como publica el periodista brasileño e hincha de Atlético Mineiro, Hugo Mendes, “Lucas Assadi, centrocampista ofensivo chileno de 22 años, camina a grandes pasos para convertirse en jugador del Atlético“.

“Todo está acordado entre las partes, y sólo faltan detalles para concretar el fichaje del ‘nuevo Valdivia’. Se espera que el jugador llegue a Belo Horizonte a principios de semana”, agrega.

Assadi llega a Brasil comparado con Jorge Valdivia

“Un detalle de la negociación que pesó, y mucho, fue el deseo del deportista de pasar a una liga más fuerte y prestigiosa. Como anticipó Leandro Colombo, la negociación gira en torno a 4/5 millones de dólares“, sentencia.

Cabe recordar que Jorge Valdivia alcanzó el status de ídolo en Palmeiras pese a algunas dificultades. En el Verdao, el ex mediocampista de Colo Colo jugó entre 2006 y 2008, y ente 2010 y 2015. Allí conquistó dos Copas de Brasil y el ascenso con el título de la Serie B, recordado por su magia con los pies.

En lo que respecta a Assadi, Lucas finalmente explotó el segundo semestre del pasado 2025, con Gustavo Álvarez en la banca de los azules. En total disputó 30 partidos entre Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa de Chile, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

El segundo semestre de Assadi lo hizo alcanzar un registro de 11 goles y 6 asistencias, como la gran figura de Universidad de Chile, perdiéndose la parte final del año por la recordada y lamentable lesión muscular sufrida en el partido contra la Católica.

